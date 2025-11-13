Страны НАТО, включая Германию, увеличивают расходы на оборону «с целью предотвращения войны». Так экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Die Zeit ответил на вопрос о том, ожидает ли он нападения России на страны НАТО «самое позднее через четыре года».

«Во всяком случае, это правильно, что мы тратим на оборону столько же, сколько тратили на политику разрядки Брандта и Шмидта. С этой целью в 2022 году мы приняли решение о создании специального фонда для бундесвера, а теперь и об освобождении бундесвера от лимита долга. Другие страны НАТО также увеличивают расходы на оборону с целью предотвращения войны», — сказал Шольц.

Прямого ответа на вопрос корреспондента Die Zeit экс-канцлер не дал.

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф в интервью RTVI признал, что в стране «не могут не исключать» сценарий, при котором немцам придется использовать гражданские бункеры для защиты от предполагаемого вторжения России. При этом дипломат выразил надежду, что «у России нет намерений нападать на НАТО». Посол Франции в России Николя де Ривьер в интервью RTVI заявил, что его страна «готовится защищать свои интересы по безопасности, какими бы они ни были».

«Думаю, что страны Западной Европы желают защитить себя, и чтобы всё это остановилось. И готовятся к худшему, что может произойти», — говорил Николя де Ривьер.

При этом дипломат настаивает, что страны ЕС «находятся в сугубо оборонительной позиции».

Начальник Генштаба французских вооруженных сил Фабьен Мандон накануне объявил, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три-четыре года».

А сербский президент Александр Вучич заявил, что «все» готовятся к возможной войне Европы с Россией, в том числе Сербия.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, признавал, что в Кремле согласны с видением Вучича в том смысле, что сейчас распространяются «такие промилитаристские настроения в европейских странах».

«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Мы понимаем, что это бред», — говорил президент России Владимир Путин.