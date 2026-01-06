Бар Le Constellation на фешенебельном альпийском курорте Кран-Монтана (Швейцария), где при пожаре в новогоднюю ночь погибли 40 человек, не проверяли на предмет противопожарной безопасности с 2019 года. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета района Николя Феро.

Он признал, что совет как управляющий орган несет ответственность за отсутствие контроля над проверками, выразил глубокое сожаление по поводу допущенных нарушений и заявил о готовности вместе с коллегами понести за это наказание.

Расследование уголовного дела о гибели людей в пожаре ведет швейцарская прокуратура. В ближайшее время по ее ходатайству суд должен будет рассмотреть вопрос о том, чтобы члены местного совета тоже стали фигурантами, сообщил Феро.

По его словам, должностные лица совета обязаны ежегодно проверять пожароопасные зоны ресторанов, баров, клубов и других развлекательных заведений. Однако регламент таких осмотров не предусматривает оценку состояния звукоизолирующих материалов, которыми зачастую покрывают потолки на таких объектах.

Инспекции, проводившиеся в Le Constellation до 2019 года, не выявили никаких нарушений, связанных с пенополиуретановой звукоизоляции, которая, как предполагают пожарные эксперты, сыграла роковую роль в распространении огня и дыма.

Пожар в Le Constellation произошел ранним утром 1 января 2026 года. В новогоднюю ночь в ба. ре собралось множество людей. Власти далеко не сразу смогли оценить масштаб трагедии: сначала сообщалось о гибели нескольких человек — и лишь потом стало очевидно, что счет жертв идет на десятки.

Возраст погибших — от 14 до 39 лет, среди них насчитывается 15 человек младше 18 лет, включая 16-летнего итальянского гольфиста. Самыми юными оказались 14-летние швейцарская девочка и французский мальчик. Учитывая ситуацию, прокуратура включила в свое расследование вопрос о халатности со стороны персонала заведения, который не проверял возраст посетителей при входе или игнорировал его.

Администрации Le Constellation вменяют несколько статей УК, включая непредумышленное убийство, поджог и причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности. Комментируя случившееся, Николя Феро охарактеризовал вольное отношение персонала бара к правилам безопасности как «культуру безрассудного риска». По его словам, после пожара власти Кран-Монтана закрыли еще одно заведение, которым управляла та же самая команда.

Двух пожарных выходов из Le Constellation было бы достаточно для сотни посетителей в верхней части и еще сотни в подвальном помещении, но следователи проверят данные о состоянии путей эвакуации 31 декабря, сообщил Феро. Показания выживших при пожаре и ранее посещавших бар местных жителей дали прокуратуре основания поставить вопрос о том, не был ли заперт запасной выход из подвала.

Еще одна мера безопасности, которую местные власти приняли после ЧП, — это запрет на использование пиротехники в закрытых помещениях. По словам Феро, это связано с основной версией возникновения пожара в Le Constellation: следователи считают, что источником возгорания стали искры от бенгальских огней, с которыми в заведении подавали шампанское.

В декабре 2009 года использование пиротехники в закрытом помещении стало причиной пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Как установило следствие, холодный огонь фейерверка ударил в потолок, который в нарушение противопожарных правил был украшен соломой. Декор воспламенился, после чего в помещениях начал быстро распространяться дым. Ситуация усугубилась наличием только одного выхода, у которого возникла давка, и многократным превышением допустимой численности посетителей.

В результате погибли 156 человек, в основном — от отравления угарным газом. Местные СМИ писали, что в городе не хватало карет скорой помощи и больничных коек для реанимации. Совладелец «Хромой лошади» получил почти 10 лет колонии за нарушения правил безопасности, но вышел на свободу раньше срока.