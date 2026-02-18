Главный редактор RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от онкологического заболевания, в своем телеграм-канале ответила на комментарий с негативной оценкой ее выбора одежды во время визита в муниципальную телекомпанию в Краснодаре, в которой она начала карьеру.

Под видеороликом, опубликованным 13 февраля, где Симоньян, одетая в лосины, кофту спортивного типа и дутую жилетку, активно общается с сотрудниками местного канала, ходя по коридорам здания, одна из читательниц оставила негативный отзыв, касающийся внешности главреда RT. В частности, она назвала вызывающими «обтягивающие штаны при худобе», которые «подчеркивают побочные эффекты заболевания».

«Извините, я не хотела вас оскорбить своим внешним видом», — ответила Симоньян.

Главред RT также написала, что всегда носит лосины в неформальной обстановке, так как считает их «мягкими и удобными». Она также заявила о якобы отсутствии «худобы», поскольку, по ее словам, за время химиотерапии поправилась на 5 кг, от которых на данный момент еще не удалось избавиться.

«Что еще не так? Пишите, не стесняйтесь», — заключила Симоньян.

Ранее главред RT рассказывала, что из-за «ураганного течения» заболевания на фоне стресса врачам потребовалось назначить сразу несколько методов лечения, включая хирургическую операцию, химиотерапию, лучевую терапию, а также прием гормонов «на годы».

Маргарита Симоньян впервые сообщила о своем диагнозе в сентябре 2025 года в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Позднее она уточнила, что речь идет о первой-второй стадии онкологии. В декабре стало известно, что главред RT прошла третий сеанс химиотерапии.

Среди побочных эффектов лечения Симоньян называла падения показателей крови, проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за повреждения слизистой, выпадение волос, потерю вкусовых ощущений, ухудшение состояния кожи, постоянную изжогу, а также боли и тремор ног.