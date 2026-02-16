Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о лечении, предстоящем ей в ближайшее время в связи с онкологическим заболеванием. По ее словам, врачи диагностировали у нее стремительную форму болезни, развившуюся на фоне стресса, что требует комбинированного подхода.

В своем телеграм-канале Симоньян пояснила, что если бы новообразование было небольшим, можно было бы ограничиться только одним методом лечения. Однако в ее случае медики назначили сразу несколько: хирургическую операцию, курсы химиотерапии и лучевой терапии, а также гормональное лечение.

«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала она.

О диагнозе Симоньян впервые сообщила в начале сентября в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1», назвав болезнь «страшной и тяжелой». Позже она уточнила, что речь идет о первой-второй стадии онкологии. Спустя несколько дней она рассказала, что перенесла хирургическую операцию, а в октябре написала, что у нее «зажила отрезанная грудь» и сообщила о начале первого курса химиотерапии.

В начале декабря главред RT рассказала, что прошла третий сеанс химиотерапии. Изначально процедура была назначена на 1 декабря, но ее перенесли на несколько дней из-за участия Симоньян в церемонии открытия RT India, на которой присутствовал президент Владимир Путин.

Журналистка подробно описала свое состояние и побочные эффекты терапии. По ее словам, переносимость каждого сеанса разная, и сразу после процедуры наступает тяжелый период. В некоторых случаях из-за резкого падения показателей крови или проблем с желудочно-кишечным трактом, вызванных повреждением слизистой, ее приходится снова госпитализировать для стабилизации состояния.

Симоньян упомянула и другие последствия лечения: выпадение волос, потерю вкусовых ощущений, ухудшение состояния кожи. Наиболее сложные симптомы, включая постоянную изжогу, боли и тремор ног, проявляются, по ее словам, на пятый день после химиотерапии и позднее.

Из-за резкого ослабления иммунитета главред RT вынуждена избегать мест большого скопления людей и отказываться от встреч и мероприятий, за что принесла извинения. Она призналась, что иногда ей трудно даже дойти до собственной кухни. При этом Симоньян отметила, что главное для нее сейчас — успеть вырастить детей.