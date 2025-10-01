Вице-премьер Александр Новак направил председателю правительства Михаила Мишустина предложения о мерах дополнительной поддержки внутреннего топливного рынка в условиях падения производства и нехватки бензина, возникшей в некоторых регионах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Новака от 24 сентября.

Несмотря на принимаемые меры по защите объектов топливно-энергетического комплекса России, существуют риски ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами, указывается в письме. Принятие новых предложений позволит дополнительно направить на внутренний рынок в месяц не менее 350 тыс. т бензина и 100 тыс. т дизельного топлива, говорится в обращении.

В письме предлагаются, в частности, следующие меры:

Обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке. Предполагается, что поставлять топливо смогут только уполномоченные организации — «Роснефть», АО ННК и государственное ВО «Промсырьеимпорт». В то же время на импортируемые нефтепродукты должен быть введен демпфер. «В случае применения меры появится возможность направить в западном направлении бензин, производимый на НПЗ Сибири, в количестве около 150 тыс. т в месяц для поддержания баланса в центральной части страны», — пишет газета, ссылаясь на обращение.

Разрешить на полгода использование монометиланилина (ММА) — октаноповышающей присадки, применяемой для увеличения детонационной стойкости бензина. Это, указывается в обращении, позволит увеличить производство высокооктанового бензина класса 5 путем добавления ММА в низкооктановое топливо. В результате на внутренний рынок может быть дополнительно направлено около 50 тыс. т бензина в месяц. Предлагается поручить Минэнерго временно допустить выпуск в обращение бензина класса 5 с объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, объемной долей ММА не более 1% и объемной долей этанола не более 10%.

В то же время Минфину предлагается поручить создание экономических стимулов для применения этилового спирта в производстве бензина за счет отмены акциза на этиловый спирт. С помощью этой меры можно добиться увеличения поставок бензина на внутренний рынок на 100 тыс. т в месяц, считают в кабмине.

30 сентября правительство продлило до конца года запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Одновременно с этим введен запрет на экспорт дизельного топлива, а также судового и некоторых других видов жидкого топлива.

Кроме того, совет Евразийской экономической комиссии сообщил о временном обнулении импортных пошлин на нефтепродукты до 30 июня 2026 года. Соответствующее решение вступит в силу 10 октября.

Дефицит бензина в России

Перебои с поставками топлива в некоторых регионах России наблюдаются с конца июля на фоне высокого сезонного спроса и внеплановых ремонтов на НПЗ, которые регулярно подвергаются атакам беспилотников. Биржевые котировки АИ-92 и АИ-95 в последние недели несколько раз обновляли исторические максимумы. По данным Росстата, бензин на АЗС с начала года подорожал на 8,36%. Его стоимость в рознице опережает инфляцию уже на протяжении двух месяцев.

Дефицит бензина в России оценивается в 400 тыс. т из стандартных ежемесячных поставок в объеме 2 млн т, то есть примерно в 20%, писал “Коммерсант” со ссылкой на участника рынка. Выпуск дизельного топлива в сентябре, по оценкам источника газеты, сократился на 1 млн т.

В условиях перебоев с поставками топлива власти Крыма 29 сентября ввели фиксированные цены на бензин и ограничения на продажу — не более 30 л топлива в одни руки.

«Такие крайние меры соответствуют той критической ситуации, которая сложилась на всем внутреннем топливном рынке, а больше всего страдают изначально дефицитные регионы — Крым и Дальний Восток»,— сказал собеседник «Ъ».

По данным «Ъ», производство бензина и дизтоплива в сентябре отстает от плана на 10—11%. Сам Новак ситуацию с перебоями поставок топлива охарактеризовал как «небольшой дефицит».