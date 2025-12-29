Банк России планирует в ближайшее время расширить функционал системы быстрых платежей (СБП) и позволить при ее помощи пополнять счет наличными через любой банкомат. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Она не назвала сроки, в которые должен заработать сервис, но подчеркнула, что такая возможность будет реализована уже в ближайшее время.

Вместе с этим планируется расширить возможности безналичного расчета, рассказала Бакина. Речь в том числе идет про внедрение технологии QR-Presented, с помощью которой человек может самостоятельно сгенерировать QR-код и оплачивать им покупки. Сейчас, как правило, покупатели сканируют коды, созданные магазинами, напомнила она.

«Коммерсантъ» ранее писал, что «Сбер» и «Т-Банк» введут переводы между гражданами по QR-коду: получатель сможет генерировать в приложении банка QR-код со вшитой в него информацией о сумме перевода и счете, а отправитель — считывать его для отправки денег.

Напомним, с 1 января 2026 года переводы крупных сумм по СБП между собственными счетами гражданина будут блокироваться как подозрительные. Они войдут в список критериев предположительно мошеннических операций, составляемый Центробанком РФ.

С 2026 года под блокировки также могут попасть переводы:

на счета, которые попали в базу ЦБ как мошеннические,

лицам, в отношении которых проводится уголовное расследование,

не соответствующие обычному поведению конкретного клиента — по сумме, месту и времени отправки,

совершаемые с подозрительной периодичностью,

совершаемые в мобильном банке через устройства, которое попало в базу ЦБ как мошенническое,

сопровождаемые подозрительной активностью вокруг клиента (например, множеством звонков или сообщений с незнакомых номеров).

Уже сейчас, по данным СМИ, блокируются некоторые крупные переводы между физлицами: при попытке отправить деньги операция «замораживается», и для ее осуществления отправитель должен предоставить банку данные о своей связи с получателем (в том числе родственной) и назначении пересылаемой суммы.

С мая 2025 года для определенных категори1 россиян был установлен лимит переводов по СБП, в том числе самим себе, на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Это ограничение, как заявили в Центробанке, должно поспособствовать борьбе с дропперами — гражданами, чьи карты и счета мошенники используют для вывода своей добычи.