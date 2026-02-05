В акватории Финского залива произошел взрыв на контейнеровозе MSC Giada III под флагом Либерии, прибывшем из Бельгии. Об этом сообщает телеграм-канал MNS со ссылкой на источник. Официальных сообщений об инциденте не поступало.

По данным канала, в момент взрыва в моторном отсеке судно проходило Невскую губу. В результате начался пожар, затронувший палубную надстройку. На контейнеровозе находились 22 человека — капитан из России и граждане Мьянмы. Как утверждает канал, они не пострадали. Также обошлось без пробоин и разлива топлива.

На помощь контейнеровозу были направлены аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» и ледокол «Семен Дежнев», говорится в сообщении. На тушение пожара ушло несколько часов, после чего грузовое судно отбуксировали в морской порт Санкт-Петербург. Причина взрыва устанавливается.

Информацию перепостил в своем телеграм-канале бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев, назвав случившееся «очередным инцидентом с нашим судном».

«Таких случаев с судами, имеющими отношение к России, необычно много», — написал он.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, MSC Giada III находится в Финском заливе, его навигационный статус — «на ходу». Судно вышло из порта Антверпена 31 января и прибыло в Петербург рано утром 5 января. Контейнеровоз был построен в 2002 году, указано на сайте Vesselfinder.

3 февраля Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов с 23 российскими моряками на борту. Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург, эстонские власти заподозрили его в контрабанде наркотиков. Экипаж не оказывал сопротивления. В ночь на 5 февраля, после таможенной проверки, судно вышло из эстонского порта.

В январе ВМС США и Великобритании задержали судно «Маринера» под российским флагом по обвинению в нарушении санкционного режима. На борту находились граждане России, Украины, Грузии и Индии. 28 января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об освобождении двух находившихся на танкере россиян.