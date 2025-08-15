Верховный суд (ВС) России разрешил выпускать в стране аналоги «Оземпика» с действующим веществом семаглутид без разрешения датской компании Novo Nordisk, обладающей патентами на него. Копию своего определения суд направил в августе премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет Forbes, ознакомившись с документом.

В ноябре и декабре 2024 года правительство выдало российским производителям «ПСК Фарма» и «Промомед Рус» разрешения производить препараты на основе семаглутида до конца 2025 года. Novo Nordisk подала жалобу на эти распоряжения, однако апелляционная коллегия отклонила ее и поддержала право российского кабмина выдавать принудительные лицензии на производство жизненно важных лекарств, в том числе аналогов «Оземпика».

Как поясняет издание, распоряжения кабинета министров от от 15 ноября и от 21 декабря 2024 года были приняты в соответствии со ст. 1360 Гражданского кодекса (ГК) России — «Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности». Статья наделяет правительство правом «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя».

При этом кодекс обязывает в кратчайшие сроки уведомить обладателя патента, в данном случае датскую компанию, и выплатить ему «соразмерную компенсацию».

Оригинальный «Оземпик» официально числится препаратом от сахарного диабета 2-го типа, однако позднее выяснилось, что он также помогает бороться с ожирением. В результате он получил огромную популярность в мире как средство для быстрого и эффективного похудения, широчайшую рекламу ему сделали звезды и популярные блогеры. Novo Nordisk стала выпускать его новые версии, специально разработанные для снижения веса. Затем стали появляться свидетельства о рисках для здоровья от уколов «Оземпика», а в ЕС выявили редкий побочный эффект, который может привести к потере зрения. В России препарат, который выпускался под брендами «Оземпик» и «Ребелсас», практически полностью исчез из аптек с марта 2023 года. При этом семаглутид включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Novo Nordisk пыталась доказать в суде, что в России не было ситуации крайней необходимости, которая оправдала бы выпуск дженериков «Оземпика» с веществом семаглутид без согласия патентообладателя. Датская компания также заявила, что в нарушение нормы ГК России ей не сообщили о распоряжении правительства и не выплатили положенную компенсацию.

ВС указал на то, что семаглутид признан в России одним из жизненно необходимых лекарственных веществ, и установил, что прекращение его поставок в Россию «создало угрозу здоровью значительного числа пациентов», пишет Forbes. На этом основании суд отклонил жалобу датской компании и оставил в силе прошлогодние распоряжения российского правительства, признав законным применение ст. 1360 ГК.

Нынешнее определение ВС, впрочем, не означает, что теперь так же будет с другими препаратами, которые прекратили поставлять в Россию, отметил изданию руководитель направления химии и фармации патентного бюро «Онлайн Патент» Михаил Пасынок.