Спасатели освободили людей, застрявших в лифте бизнес-центра в Оружейном переулке в Москве. Об этом рассказали RTVI в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Лифтовая служба вскрыла дверь лифта, освободила людей. Количество людей не уточнялось. В некоторых СМИ даже писали неподтвержденную информацию, что там было около 20 человек», — заявил представитель ведомства.

В МЧС также сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что по этому адресу не привлекались пожарные, задымления зафиксировано не было.

«Техническая неисправность. Была остановка лифта, но благополучно совместно с лифтовой службой вскрыли [кабину лифта] и людей освободили», — пояснили в ведомстве.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что 18 человек, которые застряли в грузовом лифте БЦ «Оружейный», жалуются, что им нечем дышать. По словам источника 360.ru, люди ожидали помощи не менее часа.

В 2024 году сообщалось о почти двукратном росте цен на лифты в России на фоне введенных санкций. В Российском лифтовом объединении сообщили о необходимости замены 100 тыс. из 500 тыс. лифтов в стране.

В апреле 2025 года в Госдуме предложили предоставить собственникам жилья право напрямую платить фирме, обслуживающей лифты, минуя управляющую компанию.

В декабре Совет Федерации одобрил закон, наделяющим правом на техобслуживание лифтов в многоквартирных жилых домах только специальные лифтовые компании, включенные в реестр специализированных организаций.