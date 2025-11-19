Минфин Соединенных Штатов в очередной раз расширил санкционные меры в отношении России, включив в ограничительные списки пять физических лиц и семь компаний, среди которых представлены как российские, так и иностранные юридические лица. Это следует из информации, размещенной на сайте американского ведомства.

В перечень попали такие организации, как «Дата-центр Кириши» из Санкт-Петербурга и Александр Волосовик. Согласно информации из базы данных «РБК Компании», последний занимает должность генерального директора ООО «ЦОД КИРИШИ», специализирующегося на деятельности в сфере обработки данных. В документах Минфина США также отмечается, что Волосовик известен под несколькими псевдонимами, включая «Ohyeahhellno», «podzemniy1» и «Yalishanda».

Санкционному давлению подверглись и другие связанные компании: ООО «Медиа Ленд» (которое, по данным «РБК Компании», является учредителем «ЦОД КИРИШИ», причем Волосовик значится генеральным директором в обеих организациях), а также «Медиа Ленд Технологии» и ML Cloud. На официальном сайте последней компании указано, что она предоставляет услуги хостинга и комплексные решения для построения ИТ-инфраструктуры бизнеса.

Кроме российских предприятий, под ограничения попали и иностранные компании: сербская Smart Digital Ideas, британская Hypercore и зарегистрированная в Узбекистане Datavice.

В октябре текущего года Министерство финансов США распространило санкционные ограничения на крупнейшие российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть», одновременно предоставив временную лицензию, разрешающую свертывание операций с этими предприятиями до 21 ноября.

Официальный Вашингтон обосновал это решение необходимостью усиления давления на энергетический сектор России с целью сокращения финансовых поступлений, которые, по мнению американской администрации, используются Кремлем для финансирования военных действий на Украине и поддержания экономики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые ограничения, заявил, что Россия сможет в полной мере оценить их последствия лишь спустя примерно полгода.

При этом на фоне введенных санкций стало известно о планах «Лукойла» по продаже своих зарубежных активов. Параллельно США выдало специальное разрешение, допускающее проведение операций с «Роснефтью» и «Лукойлом» в рамках совместного проекта по разработке Карачаганакского нефтегазового месторождения на территории Казахстана.