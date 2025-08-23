Размер денежного приза за первое место в музыкальном конкурсе «Интервидение» составит 30 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова.

По его словам, победитель конкурса получит памятный кубок и 30- миллионный денежный приз. Эта «столь крупная» сумма, считает Акимов, повышает престиж конкурса и должна стать «стимулом для участников».

Представитель МИД пояснил, что если несколько участников закончат конкурс с одинаковыми результатами, денежный приз все равно достанется только одному из них — тому, кого сочтет лучшим жюри «Интервидения».

«Для этого разработаны специальные критерии, позволяющие однозначно решить судьбу первого места», — пояснил дипломат.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, активно продвигавший идею создания российского аналога «Евровидения», называл подходящим для конкурса такого масштаба денежный приз в размере $1 млн за первое место.

«За второе место — $500 тысяч, а за третье — $250 тысяч. Тогда со всего мира музыканты поедут, поверьте мне», — заявил он Инфо24.

По словам Пригожина, при таком призовом фонде в конкурсе могли бы участвовать артисты из 50-70 стран, так что «Интервидение» с легкостью могло бы затмить давно ставший «тухлым» европейский песенный конкурс «Евровидение». Он, считает продюсер, «потерял актуальность», потому что «остановился на уровне 30-летней давности».

Идею перезапуска советского музыкального конкурса «Интервидение» в 2009 году выдвигал занимавший пост главы правительства РФ Владимир Путин. Он говорил о том, что в состав участников могли бы войти артисты из России, Китая и других стран Центральной Азии.

«Интервидение» проводилось по инициативе СССР в 1970-1980-е годы в польском городе Сопоте и было посвящено эстрадной песне. В 2008 году попытку возрождения конкурса под названием «Пять звезд. Интервидение» с участием артистов из стран СНГ предприняла компания «Красный квадрат», он состоялся в Сочи, но оказался разовым мероприятием.

В конце 2023 года с идеей создания российского аналога «Евровидения» официально выступила министр культуры РФ Ольга Любимова на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, ее активно поддержал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Первый конкурс планировалось провести еще в 2024 году — причем в Санкт-Петебурге, но потом его запуск отложили на год и перенесли в Москву.

В феврале 2025 года Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в России в текущем году, финал состоится 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе будет представлять певец SHAMAN. Об этом объявили в майском выпуске программы «Пусть говорят» на Первом канале. «Первым быть трудно, но я не из робких», — прокомментировал эту новость сам артист.

По данным на май интерес к «Интервидению» проявила 21 страна — Азербайджан, Армения, Беларусь, Бразилия, Египет, Колумбия, Казахстан, Китай, Индия, Таиланд, Мексика, Куба и другие. Недавно стало известно, что азербайджанские власти отказались от участия артистов из республики в организованном Россией конкурсе.