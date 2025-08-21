Отказ Азербайджана от участия в музыкальном конкурсе «Интервидение» — это «продолжение общей политики отхода от России», заявила RTVI первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Думаю, это продолжение общей политики отхода от России — не только в сфере экономики, но и в культурной политике», — сказала она.

Депутат Госдумы, создатель фестиваля народной песни «Добровидение» Олег Нилов в разговоре с RTVI назвал решение Баку «абсолютно понятной историей».

«С этим сталкивались многократно — что в спорте, что в запрете русской культуры, русского языка. Это их выбор, пусть поют на „Евровидении“», — заявил парламентарий.

Нилов добавил, что не хочет комментировать «ничего, что сегодня исходит от азербайджанских деятелей политики, культуры».

Об отказе Азербайджана от участия в «Интервидении» 20 августа сообщило азербайджанское агентство Report. В качестве причины в сообщении указаны «внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки». По аналогичной причине в конкурсе не примут участие Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), утверждает Report.

В пресс-службе «Интервидения» сообщили РИА Новости, что Азербайджан и ОАЭ официально не направляли организаторам мероприятия «свое финальное решение» об участии в конкурсе.

В «Интервидении-2025» примут участие представители 21 страны, заявил на пресс-конференции 20 августа директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

«К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которых мы приглашали», — сказал он, отметив, что ни одного отказа с стороны России по политическим мотивам не было.

По словам Алимова, в конкурсе примут участие Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. Он добавил, что в оставшееся время до подготовки конкурса возможны «приятные сюрпризы».

«Интервидение-2025» пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве, Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов). Указ о проведении конкурса был подписан российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2025 года.