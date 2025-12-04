Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» сообщил, что хедлайнером новогодней ночи в ресторане станет певица Анжелика Варум. До этого в заведении планировалось выступление народной артистки России Ларисы Долиной, однако позже информация о нем была удалена из соцсетей и с сайта.

«Специальный гость вечера — заслуженная артистка России Анжелика Варум», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Кафе Пушкинъ».

В отдельной публикации уточняется, что «цыгане тоже будут».

Изначально указывалось, что она будет «специальным гостем». Теперь в новогодней афише заведения значатся только выступления цыганского ансамбля, струнного квартета, кавер-группы и диджеев.

В конце ноября «Пушкинъ» анонсировал выступление Долиной в качестве «специального гостя» новогодней ночи. В сообщении говорилось, что помимо певицы в мероприятии примут участие кавер-группа и цыганский ансамбль. После того, как кассационный суд в конце ноября отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной, признав законными решения предыдущих судов о недействительности сделки и возврате жилья певице, соответствующий анонс был удален из соцсетей ресторана.

Одновременно с этим ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» на фоне скандала вокруг Долиной исключил из зоны доставки еды дом в Ксеньинском переулке, где находится квартира артистки. В сети фастфуда заявили, что не будут доставлять заказы по этому адресу, «пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены».

Пресс-секретарь президента России на вопрос об отношении Кремля к ситуация вокруг проблемных сделок с недвижимостью, которые СМИ называют «схемой Долиной», заявил: «Это не наша тема».