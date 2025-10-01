Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Дмитрия Быкова* к семи годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщает столичная прокуратура.

Суд также на четыре года запретил Быкову* администрировать сайты и каналы в интернете.

Прокуратура запрашивала для писателя такой же срок, штраф в размере 300 тыс. рублей и пятилетний запрет на администрирование сайтов.

Срок наказания Быкову* будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции.

Уголовное дело в отношении писателя было возбуждено в апреле. По версии следствия, он опубликовал видео, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Быкову* также вменяется публикация двух материалов в мессенджере без иноагентской маркировки. Ранее писателя дважды штрафовали по административной статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП).

В августе Быкова* заочно арестовали и объявили в международный розыск. В сентябре его внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов