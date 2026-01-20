Второй западный окружной военный суд 20 января приговорил двух организаторов взрыва на Коровинском шоссе к длительным срокам лишения свободы. 42-летний Владимир Головченко получил 26 лет колонии строгого режима, а 31-летний Иван Пескарь (также известный как Паскарь) — 24 года. Об этом сообщает официальный канал прокуратуры г. Москвы.

Как установило следствие, с мая 2023 года подсудимые в составе организованной группы готовили теракт против бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, проживавшего в Москве. Он неоднократно разоблачал противоправную деятельность украинских спецслужб. Предполагаемым заказчиком преступления выступал директор СБУ Василий Малюк.

9 апреля 2024 года Владимир Головченко разместил самодельное взрывное устройство под автомобилем Toyota Land Cruiser Prado потерпевшего. Машина взорвалась 12 апреля, когда владелец запустил двигатель. В результате Прозоров получил ранения. Также ему был причинен материальный ущерб на 5 млн рублей. Всего взрывом были повреждены четыре автомобиля.

Суд признал фигурантов виновными по статьям о террористическом акте, незаконном изготовлении взрывных устройств и хранении взрывчатых веществ в составе организованной группы. В ходе следствия Головченко признал вину, тогда как Пескарь называл обвинения «голословными». Дела в отношении других соучастников выделены в отдельное производство.

Приговор пока в законную силу не вступил.

По словам самого Прозорова, он работал в СБУ в 1999-2018 годах. С мая 2014 года он являлся сотрудником центрального аппарата ведомства и входил в штаб антитеррористического центра. В ходе пресс-конференции в марте 2019 года Прозоров рассказал, что с апреля 2014 года по собственной воле оказывал помощь сотрудникам российских спецслужб в сборе данных об украинских силовиках.