Мировой судья оштрафовал дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасию Оделин Феррер по делу об аварии, в результате которой девушка протаранила частный дом под Таганрогом. Соответствующие постановление было опубликовано на сайте судебного участка №3 Неклиновского судебного района Ростовской области.

По решению судьи девушке был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права на управление транспортными средствами сроком на 1 год и 8 месяцев, в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП (вождение в состоянии опьянения).

В постановлении суда также указано, что сама девушка не явилась на судебное заседание, однако признала вину и раскаялась в совершенном правонарушении. Это обстоятельство было засчитано в качестве смягчающего, в то время как факт повторного нарушения стал отягчающим фактором при вынесении судом вердикта.

Авария с участием Анастасии Оделин Феррер произошла в ночь на 28 сентября в селе Николаевка. Находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, 25-летняя девушка врезалась в частный дом на скорости 136 км/ч, разрушив две комнаты, повредив проводку, газопровод и мебель. Находившийся в помещении хозяин-пенсионер не пострадал.

Девушка и молодой человек, находившийся в салоне вместе с ней и представившийся «сыном прокурора», были направлены на медицинское освидетельствование. По словам очевидцев, они угрожали прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов и предлагали «замять дело».

Сообщалось, что семья отца Анастасии, Сергея Цапка, предложила владельцу дома компенсацию в размере 2,5 млн рублей, стороны заключили соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и ущерба.