Повреждения, полученные самолетом Airbus A320 «Уральских авиалиний» при аварийной посадке в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, оценили почти в 119 млн рублей. Как выяснил ТАСС, такая сумма указана в материалах дела пилота Сергея Белова, которому вменяют причинение крупного ущерба. Сам пилот рассказал 66.RU, что авиакомпания получила компенсацию в 11 раз больше — около 1,3 млрд рублей.

В материалах дела перечисляется, какие части самолета, согласно следственной экспертизе, получили повреждения: правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, шесть колес и четыре тормоза. Общая стоимость этих деталей составляет 118,9 млн рублей, сказано в документе.

Сторона Белова ранее заявила о своем несогласии со многими доводами обвинения. Адвокат Лев Галенников, в частности, указал, что в деле нет мотивированного документального подтверждения размеру ущерба. Защита настаивает на том, что экспертиза проводилась некорректно и содержит множество ошибок и противоречий.

В разговоре с 66.RU Белов сообщил, что после экстренной посадки «Уральским авиалиниям» выплатили страховку, сумма которой в перерасчете на рубли составила около 1,3 млрд.

Он добавил, что самолет остался практически целым и его детали можно использовать для ремонта. Пилот отметил, что это «особо актуально в условиях тотального дефицита оригинальных запчастей».

В авиакомпании, с которой также связался портал, не опровергли получение 1,3 млрд рублей компенсации.

«Авиакомпания получила страховую выплату, мы не имеем никаких имущественных требований к Белову», — заявили 66.RU в пресс-службе.

ТАСС пишет, ссылаясь на те же материалы дела, что сумма выплат «Уральским авиалиниям» составила $13,3 млн и 20 млн рублей, что в общем пересчете на рубли «превышает 1 млрд».

«Ошибся, но не виноват»: посадка в поле и уголовное дело

12 сентября 2023 года Airbus A320 летел из Сочи в Омск, когда из-за отказа одной из гидросистем пилот запросил посадку в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за риска нехватки топлива он принял решение посадить самолет на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области.

Все 167 пассажиров на борту остались живы, лишь пятеро обратились за медицинской помощью.

Сергея Белова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло причинение крупного ущерба (ч.1 ст. 263 УК). Минимальное наказание за это — штраф от 100 тыс. рублей, максимальное — два года тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность в течение трех лет. Пилот уволился из авиакомпании в апреле 2024 года.

Уголовное дело против Белова пока не дошло до рассмотрения в суде по существу. Предварительное заседание по нему состоялось в Центральном районном суде Омска 19 ноября 2025 года. Адвокат Галенников сообщал о намерении защиты ходатайствовать об исключении летно-технической экспертизы из материалов дела, поскольку она содержит противоречия и произведена некомпетентным экспертом.

Пассажиры, летевшие тем рейсом, Екатерина Чемерис и Владимир Трусов высказались в защиту пилота, передавал «12 канал» Омского областного телевидения. Чемерис считает, что благодаря ему осталась жива. Трусов полагает, что пилот «ошибся», но исправил ошибку и потому «не виноват».

В итоге на предварительном слушании было решено вернуть дело в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру «для устранения препятствий его рассмотрения судом». В карточке дела позднее указали, что обвинительное заключение было составлено «с нарушением требований Кодекса».

Омский областной суд 20 января 2026 года подтвердил решение нижестоящего суда вернуть дело в прокуратуру на доработку.

В январе 2025 года «Уральские авиалинии» сообщили о завершении демонтажа самолета, который все это время оставался на месте посадки в поле. Все детали направили в Екатеринбург на процедуру проверки и оценку возможности дальнейшей эксплуатации.