Состояние заслуженной артистки России Татьяны Булановой после неожиданной госпитализации — удовлетворительное и не вызывает опасений, заявил KP.RU ее сын Александр Тагрин. Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о том, что певица якобы тяжело больна.

«Все хорошо, для беспокойства нет причин», — заявил сын Булановой, отвечая на вопрос о том, как она себя чувствует после попадания в больницу Димитровграда, куда приехала в рамках гастрольного тура 21 марта.

По словам Тагрина, причиной резкого ухудшения самочувствия певицы стало переутомление на фоне повышенных нагрузок, связанных с гастролями по российским городам. Об этом же заявляла сама Буланова, когда опубликовала в соцсетях свое фото из палаты с капельницей:

«Гастроли, они такие».

Прерывать серию выступлений артистка не собирается, несмотря на случившееся. Сегодня, 23 марта, она дает концерт в Пензе. Тагрин подчеркнул, что его мать провела в димитровградской больнице всего один день, и стационарное лечение ей не потребовалось.

В последнее время Буланова попала в тренд на поп-музыку 90-х, возникший среди молодежи, и стала пользоваться огромной популярности у зумерской аудитории. Внезапная новая волна успеха вынудила 57-летнюю певицу резко увеличить количество выступлений и отправиться в большой гастрольный тур по российским регионам.

Журналист Дмитрий Самойлов в колонке о возрождении интереса к звездам девяностых для RTVI отмечал, что в тот период песни Булановой вызывали «жгучий испанский стыд» и воспринимались как «кринж», поскольку были «чудовищны как поэтически, так и музыкально», особенно «на фоне качественной западной музыки».

«А теперь мы живем в эпоху постиронии. Это когда публика понимает, что слушает, в общем-то мусор, но испытывает к этому мусору теплые чувства, потому что он связан с временами добрых надежд и многообещающей юности», — объяснил колумнист секрет внезапного успеха Булановой и солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой.

Певица Вика Цыганова заявляла RTVI, что популярность этих артисток связана с «потребительским временем», которое породило интерес к «фрикам». По ее словам, слушая «голимую попсу», россияне пытаются справиться со стрессом и забыть о насущных проблемах.