Великобритания ввела санкции против российских компаний «Татнефть», «Русснефть», «Руснефтегаз» и «ННК-Ойл», следует из уведомления, размещенного на сайте британского правительства. Всего в список добавлены 19 организаций и пять частных лиц, пишет РИА Новости.

Под британскими ограничениями оказались граждане России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Среди юридических лиц под санкции, помимо российских компаний, также попали компании из ОАЭ, Узбекистана, Киргизии. В частности, это базирующиеся в Дубае сырьевые трейдинговые компании Tejarinaft, Fossil Trading, AMUR II, Altrum Group, Mercantile & Maritime Group, Redwood Global Supply и Saphira Energy.

Ранее в декабре Великобритания ввела персональные санкции против российского философа Александра Дугина и бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны, автора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

«Рыбарь», как и основанный Дугиным Центр геополитических экспертиз тоже подверглись британским ограничениям вместе с «Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и русскоязычными медиапроектами Golos и Euromore, чьи редакции расположены в Бельгии.

Главы МИД стран Евросоюза, со своей стороны, на днях утвердили новый, 20-й по счету, пакет антироссийских санкций. Под них попадут 14 физических и юридических лиц. В их числе — пятеро участников дискуссионного клуба «Валдай»: декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и программный директор клуба Иван Тимофеев.

Российские власти не раз заявляли о провале санкционной политики Запада и указывали, что ограничения наносят удар по самим странам, которые их вводят, и по мировой экономике. Президент Владимир Путин, выступая в декабре на инвестиционном форуме «Россия зовет!» сказал, что страна «чувствует внешнее давление», но «успешно справляется с этими вызовами».