Телефонные мошенники взялись за призывников

Телефонные мошенники разработали новую схему, нацеленную на мужчин призывного возраста. Об этом рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

В рамках новой схемы злоумышленники, получившие доступ к ФИО, адресу и прочей информации потенциальной жертвы, активно обзванивают молодых людей, подлежащих призыву, представляясь сотрудниками военкоматов.

Под видом необходимости срочно уточнить данные из официальных документов или передачи справки, с помощью которой можно оформить отсрочку от призыва, мужчинам предлагают записаться на прием с помощью сервиса «Госуслуги», чтобы избежать ожидания в очереди. После этого жертву просят назвать код из смс-сообщения.

«Целью такой схемы является кража персональных данных, кража денег», — отметил Щербаченко.

Говоря о защите от подобных схем, эксперт напомнил, что никто и никогда не имеет права запрашивать у россиян коды, полученные с помощью смс-сообщений, а уточнение данных из документов не осуществляется по телефону, а также в целом не требует предоставления каких-либо кодов доступа.

«Не поддавайтесь на давление. Немедленно прекратите разговор при поступлении такого звонка и перезвоните в официальный номер вашего районного военкомата, найденный самостоятельно через интернет или справочную», — добавил он.

Щербаченко также призвал тех, кто столкнулся с подобной формой мошенничества, передать информацию о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мошенники могут представляться сотрудниками Роскомнадзора, предлагать сдать в пользование личный аккаунт WhatsApp (принадлежит Meta*), или вводить жертв в состояние тревоги с последующим предложением «помощи» со стороны сотрудников банков или государственных органов.