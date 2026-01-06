Облигации Telegram на сумму порядка $500 млн были заблокированы в Национальном расчетном депозитарии (НРД) России в рамках западных санкций, утверждает The Financial Times по итогам собственного расследования.

Издание отмечает, что заморозка ценных бумаг владеющей мессенджером компании демонстрирует ее финансовую зависимость от России, которую создатель Telegram Павел Дуров пытается устранить — пока что тщетно.

FT пишет, что за последние годы было выпущено несколько серий облигаций для выкупа собственного долга. Например, в мае 2025 года Telegram разместил облигации на $1,7 млрд. Источники, осведомленные о ходе переговоров компании с инвесторами, рассказали, что она сумела выкупить большинство своих долговых обязательств, которые должна была погасить в 2026 году.

Но оставшиеся облигации Telegram на сумму около $500 млн не могут быть выкуплены компанией, поскольку оказались заблокированными в Национальном расчетном депозитарии России в рамках санкций, введенных западными странами.

Ограничения в отношении НРД РФ были введены Евросоюзом, США и Великобританией после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году и продолжают действовать до сих пор. Эти санкции затронули все иностранные компании, чьи облигации были приобретены российскими владельцами.

В пресс-службе Telegram отказались прокомментировать информацию о блокировке по запросу Financial Times. Издание напомнило, что в последнее время Дуров планомерно дистанцировался от России, отрицая свою зависимость от Москвы как «теорию заговора». Он утверждал, что отказался передать российским спецслужбам ключи к дешифровке данных пользователей созданной им соцсети «ВКонтакте», вынужденно продал свою долю в этой компании провластным структурам и в 2014 году уехал из страны.

Штаб-квартира Telegram была перенесена в Дубай, в ней работают около сотни штатных сотрудников. Минувшим летом стало известно, что компания пытается согласовать с Роскомнадзором размещение своего официального представительства в России в рамках закона о «приземлении».

Дуров рассматривал возможность провести первое публичное размещение акций (IPO) своей компании, но был вынужден отложить эти планы из-за судебного преследования во Франции. Лишь недавно власти этой страны полностью отменили введенный ранее запрет на свободное перемещение миллиардера по миру.

На фоне возникших проблем Telegram заверил владельцев своих облигаций, что оплатит задолженность по ценным бумагам, заблокированным под санкциями в российском НРД, в изначально запланированные сроки. Получат ли эту выплату российские держатели ценных бумаг компании, зависит от решения самого депозитария и платежного агента.

С лета 2025 года пользователи Telegram на территории России начали периодически сталкиваться со сбоями. В Роскомнадзоре поясняли, что ограничивают работу мессенджера с целью «противодействия преступникам».