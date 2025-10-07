Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщает столичная прокуратура.

Лазаревой* назначено наказание по совокупности приговоров: в декабре 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил ее к шести годам и шести месяцам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По словам обвинения, в одном из своих интервью телеведущая одобрила атаки беспилотников на Москву, утверждая, что это допустимо и даже необходимо.

Рассмотрение нового дела проходило в общем порядке в отсутствие обвиняемой. Приговор пока не вступил в силу.

Прокуратура сообщила, что в течение года телеведущая дважды становилась ответчиком по административным делам за нарушение правил деятельности иноагентов. Штрафы, наложенные на нее, не были оплачены, и она продолжала публиковать материалы без соответствующей маркировки.

Лазарева* покинула Россию в феврале 2022 года. После начала специальной военной операции она открыто выразила несогласие с действиями российских властей и поддержала Украину.

В июле 2022 года Минюст включил ее в реестр иноагентов, а в июне 2023 года Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки.

В июне 2024 года Росфинмониторинг внес Лазареву* в список экстремистов и террористов, а в октябре того же года ее объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов