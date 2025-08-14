Президент США Дональд Трамп дал интервью радио Fox News, в котором поделился своими ожиданиями относительно саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и видением того, как события должны развиваться дальше в случае успеха переговоров. Путин в свою очередь перед отъездом провел совещание с участием ключевых представителей силового и экономического блоков. Подробности — в материале RTVI.

По признанию Трампа, он рассчитывал, что прекращение конфликта на Украине станет одной из его «самых легких» задач, но в итоге этот кризис оказался «самым сложным». Он также повторил, что недоволен продолжением боевых действий и что администрация США намерена их прекратить.

При этом Трамп усомнился, что на встрече с Путиным удастся добиться немедленного прекращения огня, и признался, что его «больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира». Он добавил, что в случае успеха на переговорах позвонит европейским лидерам, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласит его на встречу с участием Путина.

Трамп подчеркнул, что даст Путину и Зеленскому обсудить мирное соглашение вдвоем, без своего участия. По словам президента, уже определено не менее трех мест, где такая встреча могла бы состояться. При этом он заявил, что не хочет «даже намекать» на возможность второго раунда переговоров, поскольку исход первого раунда еще неясен.

«Так что мы будем звонить президенту Зеленскому, если встреча будет хорошей. Если плохой ― я не буду никому звонить и поеду домой. <…> Если встреча закончится неудачно, я просто проведу пресс-конференцию и вернусь в Вашингтон», — сказал Трамп.

Он добавил, что отрицательный результат переговоров и продолжение военных действий будет «позором», и оценил вероятность провального сценария в 25%.

«Если результат будет отрицательным, я соберу пресс-конференцию, чтобы сказать, что война будет продолжаться, и эти люди будут продолжать стрелять друг в друга и убивать друг друга. Я считаю, что это позор, и я вернусь в Вашингтон. Или у меня будет пресс-конференция, которая будет положительной», — заявил глава Белого дома.

Трамп сравнил предстоящий саммит на Аляске с шахматной партией, пояснив, что он призван подготовить почву для следующей встречи.

«Вторая встреча будет очень-очень важной, потому что это будет встреча, на которой они [Путин и Зеленский] заключат сделку. Я не хочу использовать слово «дележ», ― но вы знаете, что в определенной степени это неплохой термин, — но будут взаимные уступки в отношении границ, земли и т. д.”, — заявил Трамп.

Он также подтвердил готовность ужесточить санкции против России, «если проблема не будет решена».

Позже Трамп заявил в Белом доме, что потенциальная вторая встреча лидеров с участием Путина и Зеленского будет «более важной». Он допустил, что на нее могут быть также приглашены европейские лидеры.

Совещание у Путина

Президент России Владимир Путин перед поездкой на Аляску провел совещание, посвященное подготовке российско-американской встречи.

Он отметил во вступительном слове, что администрация США принимает «достаточно энергичные и искренние усилия», чтобы прекратить боевые действия и кризис на Украине, «выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон», а также для создания долгосрочных условий мира, в том числе с Западом.

Президент не исключил, что на следующем этапе Москва и Вашингтон выйдут на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.

Действие нынешнего договора (СНВ-III) истекает в феврале 2026 года. В 2023-м Россия приостановила свое участие в нем. По договору обе стороны должны сократить свой арсенал развернутых ядерных боеголовок до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков ― до 700 единиц.

Согласно представленному Кремлем списку, на совещании присутствовали:

зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев,

секретарь Совбеза Сергей Шойгу,

министр иностранных дел Сергей Лавров,

глава Минобороны Андрей Белоусов,

министр финансов Антон Силуанов,

начальник Генштаба Валерий Герасимов,

директор ФСБ Александр Бортников,

директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,

глава Росгвардии Виктор Золотов,

первый вице-премьер Денис Мантуров,

вице-премьер Александр Новак,

председатель Центробанка Эльвира Набиуллина,

помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский,

мэр Москвы Сергей Собянин,

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,

глава администрации президента Антон Вайно,

первые заместители главы АП Сергей Кириенко и Алексей Громов,

замглавы АП Максим Орешкин.

В Кремле рассказали о «необычном подходе Трампа»

Песков уже на борту самолета по пути на Аляску в беседе с журналистами назвал беспрецедентными сроки, в которые готовился «визит такой важности». По его словам, это «небывалая история».

Он отметил, что одновременно Трамп демонстрирует «беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично».

Говоря о сложности организации саммита на территории США, Песков привел в пример визовые вопросы. Он заявил, что за время охлаждения российско-американских отношений «американцы разучились давать визы», и возвращаться к нормальной практике двусторонних отношений «очень непросто».

По словам Пескова, в Кремле считают, что президент США «искренне хочет помочь» в урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическим путем.

«В данном случае мы видим взаимную политическую волю двух президентов решать эти вопросы посредством диалога. Это очень хорошо. Посмотрим, что получится из этой встречи», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Путин по дороге на Аляску совершит региональные поездки, добавил Песков, не уточнив, о каких регионах идет речь. Политолог Сергей Марков предположил в своем телеграм-канале, что это могут быть Камчатка, Чукотка, Якутия, Магадан или Новосибирск.

Журналисты также попросили Пескова прокомментировать реплику помощника президента Юрия Ушакова, который после встречи главы государства со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом 7 августа заявил, что от США поступило предложение, которое «нам представляется вполне приемлемым».

Песков не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что Уиткофф и Путин «обменялись, скажем так, сигналами с двух сторон»

«Сигналы получены, сигналы переданы, и это стало предтечей как раз того самого саммита, на который мы с вами поедем», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Кремль и Белый дом не готовят никаких документов по итогам саммита, но президент России после встречи «очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь».