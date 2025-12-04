Президент США Дональд Трамп сообщил в Белом доме, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей», — сказал Трамп.

По его словам, он сообщил Зеленскому, что у Киева «нет карт» и именно тогда нужно было договариваться.

«Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что вопреки совету главы Белого дома президент Украины решил этого не делать.

21 февраля президент США в эфире радиостанции Fox News заявил, что присутствие Зеленского на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта необязательно. По словам американского лидера, у президента Украины «нет карт в рукаве», а в прошлом он показал себя «плохим переговорщиком».

«Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что его присутствие важно на этих встречах», — говорил тогда Трамп.

28 февраля в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча Трампа, Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, которая обернулась скандалом. После этого Зеленский еще дважды прилетал на переговоры в Белый дом. Его последняя встреча с Трампом продлилась 2,5 часа. Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что она была напряженной: украинский лидер просил передать крылатые дальнобойные ракеты Tomahawk («Томагавк»), но не получил согласия от Трампа.