Президент США Дональд Трамп предпочел бы не присутствовать на предполагаемой встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил 22 августа.

«Мы собираемся выяснить, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус, они не слишком хорошо ладят по понятным причинам, но посмотрим. Потом увидим, нужно ли мне там присутствовать. Я бы предпочел этого не делать», — сказал Трамп.

По словам президента США, он хотел бы, чтобы Путин и Зеленский встретились и «обсудили, как им действовать дальше».

Президент США «пока чувствует, что переговоры продвигаются вперед», но у него растет понимание, что это «тяжелая работа», рассказали источники Politico в Белом доме.

Трамп также считает, что для прекращения конфликта Киеву придется принять сделку, в основном на условиях России, заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник.

По словам одного из собеседников портала, Трамп и его команда продолжают контакты с российскими и украинскими чиновниками по поводу организации двусторонней встречи.

Еще три источника издания утверждают, что лидер США не склонен оказывать давление на президента России, поскольку убежден, что у него больше рычагов влияния на Украину и европейских лидеров.

Что говорят в России о встрече с Зеленским

Владимир Путин сможет встретиться с Зеленским, когда будет готова президентская повестка для подобного саммита, но пока ее нет, сообщил в интервью NBC News министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент Путин ясно сказал, что он готов встретиться при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня — президентская повестка дня. <…> А эта повестка дня совсем не готова», — сказал дипломат.

Он пояснил, что российская сторона согласилась проявить «определенную гибкость» по некоторым пунктам, предложенным президентом Трампом по итогам саммита с Путиным на Аляске 15 августа.

На встрече с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа Трамп «четко указал — это было совершенно ясно всем, — что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО и обсуждение территориальных вопросов», отметил Лавров.

По его словам, Зеленский «сказал “нет” всему», в том числе требованию отменить закон, «запрещающий русский язык».

«Как мы можем встречаться с человеком, который выдает себя за лидера?» — заключил глава российского МИД.

Обвинения Зеленского в адрес России

Зеленский в свою очередь обвинил Россию в попытке сорвать встречи в трех- и двустороннем формате по урегулированию.

«Именно на уровне лидеров должны решаться вопросы, чтобы завершить войну. Но сейчас видим, что россияне делают все, чтобы встреч не было», — заявил он в пятницу перед совместной конференцией по итогам визита на Украину генсека НАТО Марка Рютте.

Зеленский призвал западных союзников «обеспечить хотя бы минимально продуктивную позицию российской стороны» и ввести «действительно сильные» санкции против России, если завершить конфликт дипломатическим путем не удастся.

По словам Зеленского, Украина ожидает согласования конкретной даты и места встречи с Путиным. По его словам, у Киева «нет никаких договоренностей» с российской стороной. Встречу сначала в двустороннем, а затем в трехстороннем формате предложил Трамп после контактов с Москвой, заявил Зеленский на пресс-конференции.

«Я не хочу, чтобы мы ставили любые условия, которые потом кто-то будет использовать как препятствия для завершения войны. Поэтому я сказал — мы готовы. Но желательно сразу трехсторонний формат», — сказал он (цитата по «Стране.ua»).

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 19 августа, что подготовка к встрече Путина и Зеленского уже ведется. Кремль эту информацию не подтверждал. По данным Axios, Трамп хочет, чтобы президенты России и Украины встретились до конца августа, «а в идеале — гораздо раньше».

Зеленский говорил, что Трамп рассчитывает на встречу между российским и украинским президентами через «неделю-две» после выработки предложений по гарантиям безопасности для Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь отметил, что сторонам не обязательно решать все мелкие детали прежде чем приступить к переговорам. «Иногда лидеры, встретившись лицом к лицу, могут выйти из тупика, который их команды, возможно, не в состоянии разрешить», — пояснил он.

По словам Вэнса, перед саммитом Путина и Зеленского остаются нерешенными два важных вопроса: о гарантиях безопасности для Киева и территориальных уступках.