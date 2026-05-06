Американский ракетный эсминец USS Rafael Peralta вошел в Персидский залив, пройдя Ормузский пролив в рамках миссии «Свобода». Как сообщает CBS News со ссылкой на официальных лиц, он стал третьим кораблем ВМС США в этом районе.

По данным источников, все три эсминца — USS Rafael Peralta, USS Truxtun и USS Mason — находятся к западу от Ормузского пролива и ожидают дальнейших указаний. Они задействованы в многоуровневой системе обороны, включающей боевые корабли, авиацию и средства ПВО, для защиты коммерческих судов, следующих через пролив.

Как ранее сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), USS Truxtun и USS Mason во время прохода через Ормуз подверглись атаке со стороны Ирана с применением ракет, беспилотников и быстроходных катеров. По словам военных, все угрозы были перехвачены или сдержаны, ни один боеприпас не достиг целей, два катера были потоплены.

На этом фоне президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Свобода», начатой в понедельник, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном.