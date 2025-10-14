Власти республики Алтай планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Соответствующий проект постановления подготовят в течение недели, рассказал глава региона Андрей Турчак.

Ограничения планируется ввести из-за высокого уровня смертности на Алтае. По данным Минздрава, с 2024 года этот показатель превысил рождаемость. Среди основных причин — пьяные ДТП и отравления алкоголем, а также болезни системы кровообращения и онкология.

Для изменения ситуации в регионе собираются ввести изменения, которые коснутся реализации спиртного и сигарет. Они предполагают полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах, рядом с детскими садами и школами.

«Магазинам, которые сегодня торгуют алкоголем в жилых домах и возле школ, предложим перейти на продажу продуктов. Такие примеры есть в регионах России, и они работают», — объяснил Турчак.

Кроме того, в жилом секторе будут закрыты все «наливайки», поскольку число драк и потасовок в них «зашкаливает». Также власти собираются ввести и временные ограничения на продажу алкоголя: в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу — до 16:00. В выходные и праздники реализация спиртного будет запрещена.

Магазины не смогут размещать алкоголь и сигареты в прикассовой зоне. По словам Турчака, такая продукция не может соседствовать со сладостями. Также в регионе запретят продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним.

Наконец, на Алтае намерены проводить рейды и контрольные закупки с участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности, чтобы «принятые ограничения были не только на бумаге, а реально работали».

«Это ограничения не ради запретов, а ради здоровья наших жителей, наших детей и внуков — ради здорового будущего Республики Алтай», — подчеркнул Турчак.

Значительные ограничения на продажу алкоголя действуют в Вологодской области. Весной 2025 года там ввели временные ограничение — по будням спиртное там можно приобрести с с 12:00 до 14:00. Также реализация такой продукции запрещена в Татьянин день, День России, День семьи, любви и верности, День народного единства и другие праздники.

В октябре глава региона Георгий Филимонов анонсировал дополнительные ограничения, которые начнут действовать с марта 2026 года. В Вологодской области будет запрещено:

размещение алкоголя в зоне рядом с кассой,

продажа спиртных напитков в торговых точках и объектах общепита, расположенных на цокольных этажах;

реализация спиртного в магазинах с площадью торгового зала менее 200 кв. м.

По данным губернатора, из 610 алкомаркетов, которые ранее работали в регионе, 388 уже закрылись или сменили нишу. При этом в регионе придумали нелегальные способы реализации спиртного, в том числе «алкотакси», которое можно заказать в любое время.