В Балтийском море были зафиксированы многочисленные сигналы «кораблей-призраков» — военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах. Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

По данным издания, в понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море, казалось, «было наводнено военными кораблями».

«На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря», — сказано в публикации (цитата по РИА Новости).

Газета отмечает, что, например, в Финском заливе оказался испанский военный корабль, который, по данным Traficom, должен находиться на пути в Японию из Сомали. Также в Балтийском море были зафиксированы сигналы с грузовых кораблей, которые должны быть в Черном море.

Helsingin Sanomat предположила, что ошибка могла произойти на станции приема сигналов идентификации судов (AIs) в Парайнене.

«Согласно записям станции, обычно она принимает данные только от судов, находящихся в Архипелаговом море», — сказано в материале.

В обычный день, как отмечает издание, эта станция в Парайнене получает информацию о местоположении менее чем от ста кораблей в час, но вечером в воскресенье она установила связь с почти 18 тысячами судов.

Traficom назвало этот инцидент масштабным сбоем, который связан исключительно с проблемой коммерческих служб слежения за кораблями.

«Сбоев в работе систем, используемых властями, не было», — пояснил глава морского наблюдения Traficom Алекси Уттула.

Норвежский аналитик и бывший офицер ВМС Торд Аре Иверсен пояснил, что такое происшествие могло быть связано с проблемами с кибербезопасностью.

«Однако я не могу сказать, была ли это аппаратная ошибка или какая-то попытка воздействия», — отметил он.

Эксперт пояснил, что особенность таких инцидентов заключается в их масштабе, а также способе, благодаря которому произошел сбой или было осуществлено вмешательство.

3 ноября началась операция по поиску и обезвреживанию старых морских мин в Финском заливе у островов Ханко и Порккаланниеми в рамках миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), ее проводит военно-морская группировка НАТО. Операция будет продолжаться до 14 ноября. По информации HS, в состав группировки входит менее десяти кораблей.

В начале июня генсек НАТО Марк Рютте назвал Балтийское и Черное моря «регионами НАТО», и заявил, что Североатлантический альянс готов дать «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства» там.

20 июня российское правительство утвердило обновленный список географических координат точек, устанавливающий положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря России, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море.