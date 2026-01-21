Окружной суд японской префектуры Нара признал виновным и приговорил к пожизненному заключению бывшего военного моряка Тэцую Ямагами, который в июле 2022 года застрелил экс-премьера Синдзо Абэ. Об этом сообщает телеканал NHK.

Адвокаты просили для Ямагами менее 20 лет лишения свободы, при этом полностью признав обвинения в предумышленном убийстве, а также нарушении законов, которые контролируют оборот огнестрельного оружия.

Защита подсудимого также настаивали на том, что бывший моряк совершил убийство под давлением ситуации вокруг религиозной организации «Церковь объединения», чьей рьяной последовательницей было его мать.

Покушение на Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года. В тот день он выступал с речью в японском городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами дважды выстрелил в Абэ из самодельного дробовика. Политик был госпитализирован на вертолете, врачи на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Через несколько часов после покушения Абэ скончался. Тело политика кремировали.

Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах бывший моряк заявил, что убил Абэ из-за уверенности в его связях с «Церковью объединения». Мать Ямагами являлась фанатичной сторонницей этой структуры и пожертвовала ей практически все свое состояние, что привело семью к банкротству. Расследования показали, что с «Церковью объединения» контакты поддерживали многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил. Весной 2025 года суд Токио постановил распустить эту религиозную организацию.