В Рязани и Рязанской области впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара. Об этом пишут «Рязанские новости» со ссылкой на сообщение в приложении МЧС России.

«Угроза атаки МВШ (малоразмерный воздушный шар) на территории Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание», — говорится в сообщении.

Малоразмерный воздушный шар внешне похож на метеозонд. Устройство оснащено GPS-трекером и может переносить взрывное устройство, поясняет телеграм-канал «Радар. Рязань и область». «МВШ опаснее БПЛА из-за большей грузоподъемности, позволяющей нести несколько мин», — отмечается в посте.

В апреле 2024 года Минобороны России впервые сообщило о сбитом в Курской области малоразмерном воздушном шаре ВСУ. До этого телеграм-канал Mash писал, что ВСУ начали использовать шары-беспилотники, которые могут «бесшумно» поражать цели. Подобные атаки также фиксировались осенью прошлого года.

В августа РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в экстренных службах, что Киев якобы возобновил атаки с помощью воздушных шаров со взрывчаткой. Агентство в частности утверждало, что такие устройства были сбиты в Липецкой области.

Воздушные шары якобы массово использовались во время атаки на российские регионы в ночь на 23 сентября, писал РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с RTVI связал использование таких аппаратов Киевом с тем, что средства оборонного бюджета Украины иссякают.