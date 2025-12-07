Актер из сериала «Реальные пацаны» и организатор стендап-концертов в Перми Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщается в группе «Стендап Мафия Пермь» во «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что Красильников умер в субботу, 6 декабря, после инсульта.

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно тёплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — сказано в посте.

Красильникова кремируют. Прощание с ним пройдет во вторник, 9 декабря, в Перми. «По возможности, пожалуйста, не приносите цветы и венки <…>. Мы хотели бы сохранить церемонию максимально спокойной и простой», — говорится в публикации.

5 декабря жена Красильникова сообщила, что ее муж после инсульта попал в реанимацию и находится в очень тяжелом состоянии. По этой причине все анонсированные стендап-выступления в Перми были отменены.