Актер из сериала «Реальные пацаны» и организатор стендап-концертов в Перми Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщается в группе «Стендап Мафия Пермь» во «ВКонтакте».
В сообщении уточняется, что Красильников умер в субботу, 6 декабря, после инсульта.
«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно тёплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — сказано в посте.
Красильникова кремируют. Прощание с ним пройдет во вторник, 9 декабря, в Перми. «По возможности, пожалуйста, не приносите цветы и венки <…>. Мы хотели бы сохранить церемонию максимально спокойной и простой», — говорится в публикации.
5 декабря жена Красильникова сообщила, что ее муж после инсульта попал в реанимацию и находится в очень тяжелом состоянии. По этой причине все анонсированные стендап-выступления в Перми были отменены.
Дмитрий Красильников был режиссером и актером пермских команд КВН «Парма», «Добрянка», «Друзья», «МАГ». Он участвовал в юмористических проектах телеканала ТНТ «Смех без правил» и «Comedy Баттл». Снимался в первых трех сезонах сериала «Реальные пацаны» (исполнил роль Андрея, друга Вики), а также в полнометражном фильме «Реальные пацаны против зомби». В Перми организовывал стендап-концерты и «Черный КВН», был ведущим интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
В октябре на 41-м году жизни умер актер Роман Попов, получивший широкую популярность благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки». Артист скончался через несколько месяцев после рецидива рака мозга. Попова кремировали, а его прах развеяли над Черным морем.