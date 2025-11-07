Россия может в любой момент нанести по территории НАТО «ограниченный удар», после чего странам альянса придется принимать решение о дальнейших действиях. Об этом в интервью агентству Reuters заявил возглавляющий объединенное оперативное командование Германии и отвечающий за оборонное планирование генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

Сейчас он возглавляет командование объединенными операциями ФРГ с момента его создания в 2024 году, а до этого руководил командованием по логистике НАТО JSEC в южногерманском городе Ульм.

Reuters подчеркивает, что Зольфранк не высказывал никаких предположений по поводу возможности планирования российской атаки на страны альянса в настоящее время.

«Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать мелкомасштабную атаку на территорию НАТО уже завтра. Небольшие, быстрые, ограниченные регионом, ничего масштабного — для этого Россия слишком занята на Украине», — считает высокопоставленный немецкий военный.

По оценке Зольфранка, ядерный и ракетный потенциал России «остается нетронутым» даже с учетом боевых действий на Украине, а «военно-воздушные силы сохраняют значительную боевую мощь».

«Российский флот не подвергся сокращениям. Россия заявляет, что намерена увеличить общую численность своих войск до 1,5 миллиона солдат. У России достаточно основных боевых танков, чтобы уже завтра можно было осуществить ограниченную атаку», — добавил немецкий генерал.

По его словам, Россия может принять решение об атаке на НАТО исходя из трех факторов — своей военной мощи, военного опыта и «лидерских качеств».

«Эти три фактора приводят меня к выводу, что нападение России вполне возможно. Произойдёт оно или нет, во многом зависит от нашего поведения», — предупредил генерал.

Зольфранк призвал рассматривать действия Москвы как «гибридную тактику» со «взаимосвязанными элементами стратегии», включая атаки беспилотников и риторику по поводу ядерной угрозы. По его словам, цель этих усилий заключается в том, чтобы спровоцировать НАТО и оценить его реакцию, «укреплять чувство неуверенности, сеять страх, наносить ущерб и проверять» устойчивость альянса.

Собеседник агентства также повторил уже звучавшие в стане НАТО предупреждения о том, что Россия уже в 2029 году будет способна предпринять крупномасштабное нападение на страны альянса, если продолжит наращивать вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии агрессивных намерений в отношении НАТО и подчеркивал, что специальная военная операция (СВО) на Украине была начата в качеств защиты от экспансии Североатлантического альянса вблизи российских границ. При этом он называл военный блок «откровенным анахронизмом».