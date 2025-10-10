Крайний срок оплаты коммунальных услуг в России перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, сообщил РИА Новости замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Основной целью этого решения парламентарий назвал удобство оплаты для граждан. Депутат напомнил, что большинство россиян получают зарплаты с 10-го по 15-е число, а счета за жилищно-коммунальные услуги, согласно ст. 155 ЖК РФ, нужно оплачивать до 10-го числа. Из-за этого, по словам Аксененко, у многих граждан в указанный срок отсутствуют свободные средства для оплаты ЖКУ, и им начисляют пени за просрочку платежа.

В комитет Госдумы по строительству и ЖКХ часто приходили жалобы от россиян по этому поводу, утверждает его зампред. Поэтому, пояснил Аксененко, было решено уточнить схему оплаты таким образом, чтобы жители страны могли оплачивать ЖКУ после получения зарплаты. За счет смещения крайнего срока оплаты должно снизиться число задолженностей по платежам за ЖКХ, добавил депутат.

В соответствии с российским законодательством коммунальщики вправе с первого же дня образования задолженности рассчитывать пени за период просрочки, начисляя на неоплаченную сумму проценты по 1/300 от ставки рефинансирования в день. При просрочке длительностью свыше 2 месяцев и после предварительного уведомления должника ему могут отключить некоторые виды коммунальных услуг.

С 1 июля 2025 года в России повысили тарифы по коммунальным услугам. Тарифы на ЖКХ выросли на 11,9%, на электричество — на 12,9%. Сильнее всего, на 21,1%, стоимость услуг выросла в Пермском крае, жители Кемеровской области стали платить на 19,8% больше, а в Северной Осетии тарифы проиндексировали на 19,1%.

В сентябре 2025 года председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что в стране требуется провести полномасштабную реформу отрасли и ценообразования тарифов в ней, приведя в порядок и тарифную политику, и саму систему ЖКХ — путем тотальной модернизации.

В июне Госдума запросила у антимонопольщиков сведения о причинах резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ, который вызвал возмущение у россиян. Депутаты призвали ФАС и Генеральную прокуратуру тщательно проанализировать структуру ценообразования в сфере ЖКУ по регионам, определив составляющие стоимости услуг, их экономическую целесообразность и эффективность.