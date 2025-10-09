Ространснадзор в течение года проведет масштабные проверки более 50 российских региональных авиакомпаний из-за двойного роста числа авиапроисшествий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект поручения Минтранса, который проходит согласование в правительстве.

Согласно документу, проверки планируется провести с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2026-го. Они затронут компании «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «ИрАэро», «Амур», «Ангара», «Авиапредприятие “Северсталь”», «КрасАвиа», «Камчатское авиационное предприятие», «Полярные Авиалинии», «РусЛайн и другие.

Оценке подвергнутся такие аспекты, как обслуживание самолетов, соблюдение требований к полетам и уровень их безопасности, подготовка специалистов, поддержание летной годности.

Проверки необходимы из-за риска повторения катастроф, аналогичных крушению самолета Ан-24 «Ангары» под Тындой 24 июля, говорится в письме замглавы Ространснадзора Владимира Фонарева замминистру транспорта Владимиру Потешкину. Тогда погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа ― 48 человек.

Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. После ухода на второй круг перед посадкой в Тынде он пропал с радаров. Обломки судна были найдены на склоне горы в 15 км от Тынды. На борту находились шестеро членов экипажа и 42 пассажира. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа при настройке высотомера, сообщил 7 октября глава Росавиации Дмитрий Ядров. После катастрофы ведомство аннулировало сертификат «Ангары», разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов, а также сертификат авиационного учебного центра.

Фонарев отметил, что число авиапроисшествий в 2024 году вдвое превысило показатель 2023-го (17 против 8), а число жертв выросло более чем в три раза ― с 12 до 37 человек. С начала 2025 года случилось четыре авиапроисшествия, в которых погибли 53 человека.

В первую очередь негативные тенденции связаны с «нарушениями воздушного законодательства» со стороны коммерческих авиакомпаний, говорится в пояснительной записке к проекту поручения Минтранса о проверках в отрасли.

В документе указано, что перевозчики нарушают требования технического обслуживания, пилоты и другой авиационный персонал недостаточно обучены, нет системы управления безопасностью полетов, а на происшествия в авиации компании не реагируют.

В связи с этим полеты региональными авиакомпаниями «представляет реальную угрозу для человеческих жизней», считают авиавласти.

Ространснадзор также отмечает, что закон позволяет проводить плановые проверки только у авиакомпаний с высокой категорией риска и не чаще одного раза в два года. Внеплановые мероприятия нужно согласовывать с прокуратурой при выявленных рисках, а без проверок обнаружить их сложно. В связи с этим ведомство предложило Минтрансу рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство.

Компанию «Аврора» в августе проверили специалисты дальневосточного управления Ространснадзора, и все поднятые во время проверки вопросы «отработаны», сообщил «Известиям» замгендиректора перевозчика по связям с общественностью Валерий Крипа. Входящие в группу региональные перевозчики внедряют стандарт управления безопасностью полетов, «основанный на самых современных методиках», добавил он.