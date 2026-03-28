Новобранцев весеннего призыва, который стартует 1 апреля, не будут направлять на службу в новые регионы России — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

От призыва освободят добровольцев, участвовавших в специальной военной операции не менее полугода, а также граждан, проходивших службу в ДНР и ЛНР.

Призывников, как и прежде, будут доставлять к местам службы в два этапа:

с 1 апреля по 15 июля,

с 1 октября по 31 декабря.

Однако теперь, напомнил представитель Генштаба, призыв проводится в течение всего календарного года.

«Если гражданин по каким-либо причинам не направлен для ее (службы) прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок. Если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва, принятое решение подлежит отмене», — пояснил Цимлянский.

Он также напомнил, что оповещение призывников ведется с помощью электронных повесток, информация о направлении которых вносится в общедоступный реестр. При неявке по повестке без уважительной причины в течение 20 дней применяются временные ограничительные меры.

Речь идет о семи запретах:

нельзя открыть ИП;

нельзя стать самозанятым;

нельзя оформить недвижимость;

нельзя управлять транспортными средствами;

нельзя ставить транспорт на учет;

нельзя взять кредит в банке,

нельзя выехать за границу.

В Генштабе также подвели итоги осеннего призыва: задание выполнено в полном объеме, на службу направлены 135 тысяч человек. Наиболее организованно мероприятия прошли в 15 регионах, включая Москву. Весенняя кампания традиционно начинается 1 апреля и продлится до 15 июля.

Для отдельных категорий сроки отличаются:

жителей районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей обычно призывают с 1 мая;

у педагогов и некоторых работников образовательных организаций тоже сдвигаются сроки.

Призывают мужчин в возрасте 18—30 лет, которые не находятся в запасе, не имеют действующей отсрочки и признаны годными к срочной службе по состоянию здоровья.