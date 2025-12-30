Минобороны России выпустило приказ за подписью главы ведомства Андрея Белоусова о круглогодичном призыве граждан на срочную военную службу.

Приказ издан во исполнение указа Владимира Путина от 29 декабря о призыве граждан от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе, на срочную военную службу с 1 января по 31 декабря 2026 года.

«Командующим войсками военных округов и военным комиссарам организовать отправку граждан, не пребывающих в запасе и призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы в сроки, установленные Федеральным законом [«О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу»]», — говорится в сообщении Минобороны.

Вместе с этим солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы подошел к концу, должны быть уволены. Приказ, согласно документу, должен быть объявлен во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Указ о круглогодичном призыве на срочную военную службу, который 29 декабря подписал президент, стал первым для России. В тексте отмечено, что в течение всего 2026 года на военную службу призовут 261 тыс. срочников.

В июне 2025 года члены думского комитета по обороне Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект о призыве с 1 января по 31 декабря. Они отмечали, что инициатива должна помочь равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и поднять качество призыва.

Карсов обращал внимание, что круглогодичный призыв никак не связан с боевыми действиями на Украине. Минобороны в свою очередь сообщало, что новобранцев не отправляют на граничащие с Украиной территории, а также для участия в СВО.

Депутаты единогласно приняли законопроект в третьем чтении 28 октября. Нововведение заключается в том, что новобранцы будут проходить медосмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии в течение всего года.

Сроки отправки призывников в военные части останутся прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, принятый закон устанавливает срок в 30 суток для того, чтобы прийти в военкомат по электронной повестке.