Рост молодежной преступности связан как с миграционной политикой, так и с вовлечением молодежи в диверсионную деятельность, заявил в беседе с корреспондентом RTVI депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД 4 марта сообщил, что по итогам 2025 года «впервые за длительное время» наметился рост подростковой преступности. По его словам, доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%.

«Я думаю, что обе версии причин роста преступности среди молодежи имеют право на существование — и миграционная политика, и вовлечение подростков в диверсии, потому что, во-первых, даже из СМИ видим довольно много фактов, когда разного рода «западные и украинские кураторы» втягивают подростков в противоправную деятельность, например, поджечь релейный шкаф. И свою роль сыграла миграционная политика», — сказал Матвеев.

Кроме того, по его словам, на статистику повлияло принятие Госдумой закона, который снизил до 14 лет возраст привлечения к уголовной ответственности за диверсионную деятельность по аналогии с наказанием за терроризм.

Что касается мигрантов, то про увеличение числа преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, среди иностранцев, детей-мигрантов, говорил глава Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин, напомнил Матвеев.

«И здесь, конечно, очень отрадно то, что МВД сообщило, что в рамках действия принятого Госдумой закона о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка и о проверке легальности их пребывания в России на одну треть сократилось количество несовершеннолетних иностранцев, которые находятся в России», — отметил парламентарий.

В этой связи он обратил внимание на то, что на рассмотрении Госдумы находится проект закона, предложенный МВД, который «тенденцию к сокращению числа детей мигрантов в России сделает еще более заметной». Он пояснил, что речь идет о поправках, по которым «иностранцы, приезжающие в Россию заниматься трудовой деятельностью, смогут привозить сюда семьи только в том случае, если они будут готовы платить налог за неработающего члена семьи в размере 10% стоимости патента».

«Это, конечно, сделает невыгодным привоз сюда семей мигрантов и приведет к еще большему, так скажем, их оттоку из России, в том числе несовершеннолетних мигрантов», — заявил Матвеев, отметив, что «в целом все эти меры должны привести к снижению по крайней мере темпов роста преступлений среди несовершеннолетних мигрантов».

Одновременно парламентарий подчеркнул, что в ходе коллегии МВД в числе угроз президентом России Владимиром Путиным была названа русофобия.

«Мы привыкли бороться с русофобией вне страны. Я в первый раз услышал — по крайней мере, что была одна из задач, которая поставлена президентом МВД», — сказал депутат.

И в очередной раз была четко зафиксирована колоссальная некомплектность сотрудников полиции, продолжил он.

«Это уже второй раз в присутствии президента. Есть надежда, что, может быть, все-таки какие-то будут приниматься меры, потому что бороться со всеми тяжкими преступлениями малым числом сотрудников это очень нелегко», — сказал Матвеев.

По итогам заседания коллегии Путин поручил правоохранительным органам усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях. В комитете Госдумы по защите семьи RTVI сообщили, что 10 марта планируется провести заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства Российской Федерации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в беседе с RTVI глава комитета Нина Останина, комментируя стрельбу в колледже Анапы, заявила, что по России идет волна «эпидемии школьного насилия», причина которого кроется в том числе в социальном напряжении и недостаточной работе с детьми и борьбе с деструктивным контентом в соцсетях, а также в увлечении компьютерными играми.

«Думаю, что ответа на вопрос, с чем связано участившееся количество случаев, вам никто не даст, потому что в каждом регионе, что называется, “в каждой избушке свои клюшки”. Но тот факт, что это снова произошло в Татарстане, который уже который раз отметился массовой трагедией в школе, это, конечно, печально. То есть выходит, что выводов не сделали с точки зрения безопасности самих образовательных организаций и работы с детьми. Поэтому нет тут одного ключа к решению этой проблемы», — также отмечала в январе Останина во время обсуждения ЧП в Нижнекамске, где вооруженный ножом семиклассник с ножом ранил уборщицу лицея.