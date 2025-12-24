20 пунктов плана мирного соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, которые накануне озвучил глава Украины Владимир Зеленский, еще требуют доработки и корректировки. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, обнародованный Зеленским список пунктов необходимо сравнивать с предыдущими версиями плана, которые публиковали украинские и американские СМИ. Чепа считает, что эти 20 пунктов представляют собой не окончательный план, а промежуточный вариант, поскольку он представлен в общих чертах.

«Я думаю, что в развернутом виде немножко может быть другой смысл по разным пунктам. Но это требует, на мой взгляд, еще определенной корректировки», — пояснил депутат.

Политолог и глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в свою очередь заявил «Ленте.ру», что пункты плана являются «украинскими хотелками». Он добавил, что вопрос о первоначальных причинах конфликта «выносится за скобки».

Накануне Зеленский на встрече с журналистами озвучил «драфт мирного плана», который с ноября обсуждается представителями Киева, Вашингтона и Москвы. Согласно этому документу, Россия и Украина должны будут подписать безоговорочное соглашение о ненападении, Киев получит гарантии безопасности от США, Европы и НАТО по аналогии с 5-й статьей Устава Североатлантического альянса и закрепит численность ВСУ в 800 тыс. человек.

Кроме того, в тексте содержатся пункты, по которым Украина вступит в Евросоюз в «определенное конкретное время». При этом, как отмечает «РБК-Украина», страна хочет зафиксировать дату вступления.

Территориальный пункт называется «самым сложным». Зеленский пояснил, что Россия настаивает на выводе ВСУ со всей территории Донбасса, а США предлагают создать свободную экономическую зону.

«Если не будет согласия на «стоим, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума», — приводит слова Зеленского «РБК-Украина».

Кроме непосредственно плана мирного соглашения Украина, США и Россия обсуждают еще три документа. Как пояснил Зеленский, речь идет о трехстороннем (Украина, США и Россия) и двустороннем (Украина, США) соглашениях о гарантиях безопасности и «дорожной карте» по восстановлению и экономическому развитию Украины до 2040 года.

24 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев доложил президенту России Владимиру Путину об итогах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Майами 20 и 21 декабря, где предположительно обсуждался план мирного соглашения по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент Кремль не будет разглашать детали консультаций. Сам Дмитриев встречу с Уиткоффом прокомментировал словами: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва».

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее заявлял, что те изменения, которые Европа и Украина вносят в план мирного договора, не улучшают возможности достичь долгосрочного мира.