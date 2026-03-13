Власти должны объяснить россиянам, почему в Москве и других крупных городах ограничивают и отключают мобильный интернет, иначе возникают слухи, которые могут привести к хаосу. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко

«Любая неизвестность порождает домыслы. Домыслы порождают слухи и сплетни. Сплетни порождают манипуляции. Манипуляции порождают хаос. По этому пути идти нельзя», — сказал парламентарий.

Он отметил, что люди с пониманием относятся к ограничениям связи, когда они имеют объективные причины: террористическая атака, опасность БПЛА, ракетных ударов и других ЧП. По этой причине уполномоченным органам следовало бы дать конкретное объяснение, почему в тех или иных местах мобильный интернет не работает.

«Наши депутаты фракции вчера подняли вопрос о том, что интернет — это не просто прихоть, это неотъемлемая часть нашей жизни. Например, стоянки в Москве и во многих других городах нужно оплачивать через приложение <…> Люди готовы с пониманием отнестись к своей безопасности, но им нужно дать информацию», — заключил депутат.

С 6 марта в центре и южных районах Москвы наблюдается нестабильная работа мобильного интернета. Так, с 12 по 13 марта мониторинговый сервис Downdetector зафиксировал свыше 3,6 тыс. жалоб.

Собеседники «Коммерсанта» на рынке телекоммуникаций объясняли происходящее «внешними ограничениями», а также утверждали, что операторы получили распоряжение ограничить связь в отдельных районах столицы. Портал «Код Дурова» писал, что проблемы могут быть вызваны масштабным тестированием «белых списков».

10 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что меры по частичной блокировке мобильного интернета принимают ради обеспечения безопасности. Комментируя возникшие на этом фоне проблемы у бизнеса, он заявил, что решить их могло бы расширение перечня «белых списков».

«Белые списки» — регулируемый Минцифры перечень сайтов и сетевых ресурсов, доступ к которым будет открыт даже при временных ограничениях или отключениях связи. Сейчас в него входят ресурсы правительства России, ведомств и министерств, некоторых банков, СМИ и телеканалов, транспортных сервисов, а также маркетплейсы и доставки.

Об ограничениях связи накануне высказался и зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. В этом контексте он заявил, что сейчас настраивается инфраструктура «белых списков», а в течение двух-трех недель они уже могут заработать.