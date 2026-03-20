Комитет Госдумы по защите семьи обратился к и.о. прокурора Воронежской области Дмитрию Неверову с просьбой представить информацию о критической ситуации с безнадзорными животными в регионе. Поводом для обращения (копия имеется в распоряжении RTVI) стали участившиеся случаи нападения собак на людей, в том числе на детей.

Как следует из документа, направленного в надзорное ведомство, в начале 2026 года в Воронежской области произошло несколько резонансных инцидентов с участием бездомных животных, в том числе на детей.

«Во всех перечисленных случаях удалось избежать трагедии только благодаря случайным прохожим и проезжающим мимо водителям», — подчеркивается в обращении председателя думского комитета Нины Останиной.

По официальным данным Управления ветеринарии Воронежской области, предоставленным комитету, в 2025 году в регионе произошло 4447 нападений собак на людей.

В Госдуме признали, что региональные власти предпринимают определенные шаги для решения проблемы — в том числе выделили 103,3 млн рублей из бюджета в 2026 году. По данным за 2025 год в области подлежали отлову около 11 тысяч бездомных собак.

«С одной стороны, регион предпринимает шаги к урегулированию вопроса защиты жизни и здоровья граждан от нападений безнадзорных животных, с другой — приведенная статистика показывает их недостаточность», — говорится в обращении.

Учитывая приведенные данные, Останина попросила Неверова представить информацию о ситуации с безнадзорными животными в области и предложения по совершенствованию действующего регионального и федерального законодательства об ответственном обращении с животными.

Она также пригласила и.о. воронежского прокурора выступить с докладом по этим вопросам на очередном заседании рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере, которое запланировано на 18 мая 2026 года.

В начале 2026 года Останина уже направляла аналогичные обращения в связи с критической ситуацией с беспризорными собаками в Мариуполе и Иркутской области. Как писали ранее «Ведомости», принятый в России закон о бездомных животных не помог снизить количество их нападений на людей.