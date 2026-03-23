Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал лживыми сообщения о том, что Россия якобы предлагала США прекратить передачу разведывательных данных Ирану в обмен на отказ Вашингтона делиться разведкой с Украиной.

«Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее — лживых сообщений», — заявил он во время брифинга.

20 марта газета Politico сообщила, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в ходе переговоров в Майами с посланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером якобы предложил следующее: Москва прекращает снабжать Тегеран разведывательными данными — в частности, точными координатами американских военных объектов на Ближнем Востоке, — а Вашингтон в ответ перестанет передавать Украине секретные сведения о РФ.

Двое источников Politico, знакомых с ходом российско-американских переговоров, утверждали, что США это предложение отвергли. Сам Дмитриев еще в день публикации написал в соцсети X, что статья Politico — фейк.

Белый дом отказался комментировать информацию, российское посольство в Вашингтоне на запрос не ответило.

Сам факт появления подобного предложения, по данным Politico, вызвал обеспокоенность среди европейских дипломатов, которые опасаются, что Россия использует встречи Дмитриева с Уиткоффом для того, чтобы вбить клин между Европой и США и вынудить Вашингтон договариваться напрямую с Москвой о мирном урегулировании конфликта с Киевом, оставив украинских союзников в стороне.

По информации Politico, Россия якобы выдвигала и другие предложения касательно Ирана — в частности, о переводе иранского обогащенного урана на хранение в Россию, — однако американская сторона отвергла их все.

Ранее Уиткофф говорил, что лично просил Москву не передавать разведывательные данные Тегерану, выразив надежду, что Россия воздерживается от такой помощи. Президент США Дональд Трамп не исключил, что президент РФ Владимир Путин «немного» помогает Ирану, уточнив, что это «не особо помогает». Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что передача разведданных Тегерану «не имеет значения».

По данным источников The Washington Post и CNN, Москва передавала Тегерану данные о местонахождении американских военных кораблей и авиации. Кремль называл эти сообщения «фейком».

Россия и Иран в феврале 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве, который, по уточнению замминистра иностранных дел Андрея Руденко, не предполагает военного союза и взаимной военной помощи. Москва настаивает на том, что Тегеран не обращался к ней с просьбой о поддержке, хотя стороны «ведут диалог и будут его продолжать».

Военная операция США и Израиля против Ирана, направленная на подавление его ракетной и ядерной программы, началась 28 февраля. Израиль назвал удары превентивными. В ответ Иран атаковал Израиль и американские военные базы в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Иордании. Россия призвала стороны к немедленному прекращению огня, потребовав от США и Израиля «отказаться от продолжения военной авантюры».