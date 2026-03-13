Президент России Владимир Путин может «немного» помогать Ирану в конфликте с США и Израилем. Таким мнением американский лидер Дональд Трамп поделился в эфире Fox News.

«Я думаю, он, возможно, помогает им [Ирану] немного, да, полагаю <…> И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?», — отметил Трамп.

В ответ на слова ведущего Брайана Килмида о том, что Вашингтон действительно помогает Киеву, Трамп подтвердил существование такой поддержки.

«И поэтому он так говорит, и Китай сказал бы то же самое, знаете ли. Это как: „эй, они это делают, и мы это делаем — по справедливости“», — убежден американский глава.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не получала от Ирана каких-либо просьб о помощи, в том числе военной. «Наша последовательная позиция хорошо всем известна и здесь нет никаких изменений», — добавил он.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Тегеран начал наносить ответные удары, в том числе против соседних государств, где размещены американские базы. В результате эскалации значительная часть высшего военного и политического состава Ирана была уничтожена. Из-за боевых действий в регионе оказались заблокированы тысячи туристов, цены на нефть начали расти.

12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым публичным обращением к нации, которое транслировалось в эфире гостелевидения. Он заявил, что Тегеран продолжит атаковать американские военные базы в регионе и откроет Ормузский пролив только после прекращения войны.

Он пообещал 15-ти находящимся в регионе государствам «теплые отношения», но призвал их срочно закрыть военные базы США, которые остаются целью Тегерана. Среди прочего, Хаменеи пригрозил Вашингтону компенсацией за ущерб: если США откажется выплатить ее, Иран обещает «взять имущества столько, сколько сочтет нужным» либо «уничтожить его».

Хаменеи также допустил открытие новых фронтов, что сделает США и Израиль «серьезно уязвимыми». Это произойдет «в случае продолжения военной обстановки с опорой на интересы», пояснил он.