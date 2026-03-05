В Кремле не получали со стороны Тегерана каких-либо просьб о помощи, в том числе военной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было. Наша последовательная позиция хорошо всем известна и здесь нет никаких изменений», — сказал он.

28 февраля Иран подвергся атаке со стороны Израиля и США. В результате ударов был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи и другие представители иранского руководства. В ответ Тегеран атаковал соседние страны Ближнего Востока, где расположены американские базы.

МИД России осудил военные действия в отношении Ирана, назвав их «опасной авантюрой», а также «нарушением основополагающих принципов и норм международного права». В ведомстве заявили, что американо-израильские удары ставят регион на грань гуманитарной, экономической и радиологической катастрофы. В связи с гибелью Хаменеи МИД выступил с решительным осуждением «практики политических убийств и «охоты» на лидеров суверенных государств».

Президент России Владимир Путин направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану телеграмму с соболезнованиями, в которой назвал смерть верховного лидера «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Дмитрий Песков отметил, что российская сторона находится в постоянном контакте с руководством Ирана и других стран, затронутых конфликтом, включая государства Персидского залива. В то же время, сказал он, Россия продолжает свою работу по линии переговоров с США об урегулировании российского-украинского конфликта, чтобы отстаивать свои собственные интересы.