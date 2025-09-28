Питерские суды отправили под стражу еще четверых подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем, который привел к гибели людей. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

Волосовский районный суд заключил под стражу трех местных жителей 1961, 1962 и 1997 годов рождения. Кингисеппский городской суд избрал аналогичную меру пресечения для жительницы 1970 года рождения. Все они обвиняются в распространении суррогатного алкоголя на территории Ленинградской области.

Ранее под стражу по этому делу были отправлены три человека. 27 сентября меру пресечения избрали для женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения. По версии следствия, женщина занималась закупкой алкогольной и спиртосодержащей продукции, а мужчина — ее реализацией. Хранили и распространяли товар на территории Сланцевского района, соответствующей лицензии у фигурантов не было.

РЕН утверждал, что речь идет о 60-летней сотруднице детского сада Ольге Степановой и 78-летнем Николае Бойцове. Соседи мужчины рассказывали, что он занимается сбытом алкоголя еще с 1990-х годов. По словам местного экс-участкового, напитки он продавал через окно. Правоохранители выписывали ему штраф, но он составлял «100 рублей, законодательство выше не предусматривало».

Сам Бойцов якобы делился, что продает алкоголь из-за нехватки денег.

«Я говорю: вы прекратите этим делом заниматься? «А как», отвечает мне Николай? — «Я зарабатываю себе на лекарство», — поделилась его соседка в разговоре с РЕН.

Телеграм-канал Baza отмечал, что жители Сланцев уже обвиняли Бойцова в продаже некачественного алкоголя. В 2018 году у женщины отказали ноги после употребления спиртного, купленного у фигуранта. Пострадавшую удалось спасти, но Бойцов обвинения отрицал, из-за чего у него произошел конфликт с родственником покупательницы.

По данным канала, брат этого мужчины, 42-летний Николай Корнев, оказался в числе умерших от отравления алкоголем, предположительно купленного у Бойцова.

Днем 28 сентября на два месяца был арестован 54-летний житель города Сланцы. Его обвиняют в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя на территории района, от которого наступила смерть некоторых местных жителей.

Всего по делу об отправлении суррогатным алкоголем задержаны 14 человек, изъято более 1300 литров продукции. Ход и результаты уголовных дел контролирует прокурор региона Сергей Жуковский.

О массовом отравлении в Ленинградской области стало известно 26 сентября. Изначально сообщалось о семи умерших в городе Сланцы и деревне Гостицы и троих госпитализированных. Позднее комитет по здравоохранению Ленобласти уточнил, что число жертв возросло до 19.

27 сентября телеграм-канал Shot написал, что общее число погибших увеличилось до 25. Шесть новых жертв обнаружили в Волосовском районе. По данным канала, все они покупали алкоголь у 63-летнего местного жителя. Его задержали.