В результате атак украинских беспилотников с начала 2025 года погибли 392 человека, сообщил «Известиям» посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, с начала года по конец октября от атак дронов пострадали 3 205 человека, в том числе 195 несовершеннолетних. Из-за атак БПЛА погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних, отметил Мирошник.

Всего, по данным посла, с начала специальной военной операции погибли 7 175 мирных жителей, еще 17 617 были ранены. Всего погибших и пострадавших составилао 24 792 человека.

Мирошник назвал беспилотники одним из основных средств нанесения удара по гражданским лицам.

«То есть у нас по росту доходит до 80% населения, которые получают ранения или гибнут от беспилотников, то есть каждый третий из четырех пострадавших — это жертва ударов БПЛА», — пояснил он.

Также, по словам Мирошника, если сравнивать, к примеру, июль и сентябрь, то количество увеличилось где-то примерно на треть.

В ночь на 12 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Больше всего в Ростовской области, там ликвидировали восемь БПЛА.

10 ноября «Ъ» писал, что как минимум в 20 российских регионах началась кампания по набору резервистов в подразделения для защиты критически важных объектов.

Накануне, 11 ноября, украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю в Горловке ДНР. Пострадали женщина 1954 года рождения и мужчина 1991 года рождения.