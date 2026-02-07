В Молдове хотят законодательно запретить регистрацию в социальных сетях лицам младше 16 лет. Эту меру анонсировала государственный секретарь Министерства экономического развития и цифровизации Мишель Илиев в рамках запуска национальной кампании «Давайте безопасно использовать искусственный интеллект».

По мнению властей республики, запрет необходим для борьбы с цифровой зависимостью несовершеннолетних, их защитой от вредоносного контента и неконтролируемого использования технологий искусственного интеллекта. Как сообщает издание Ziarul de garda, на сегодняшний день более 80% детей в Молдове активно применяют ИИ в своей повседневной жизни.

Мишель Илиев пояснила, что контроль за соблюдением возрастного ограничения планируется осуществлять с помощью дополнительного инструмента аутентификации.

«На европейском уровне найдено решение по интеграции цифрового кошелька в качестве дополнительного элемента аутентификации, и наше Агентство электронного управления уже работает над этим цифровым кошельком», — заявила госсекретарь.

В качестве примера успешного регулирования в сфере интернет-безопасности несовершеннолетних она привела опыт Австралии, где зимой 2025 года был введен запрет на регистрацию для подростков до 16 лет в крупных социальных сетях, включая TikTok, YouTube, Instagram* и Facebook*.

Согласно австралийскому законодательству, эти платформы обязаны технически ограничивать доступ несовершеннолетних, а за несоблюдение правил компаниям грозят существенные штрафные санкции.

В сентябре 2025 года о решении запретить лицам младше 16 лет регистрироваться и использовать аккаунты в соцсетях объявили власти Турции.

Ограничить доступ российских детей к соцсетям недавно предлагала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина — после серии нападений учеников в школах. Общественник Владимир Михайлов выдвигал альтернативную идею контроля за действиями несовершеннолетних в интернете: по его задумке, дети должны получать доступ в Сеть только через сим-карты, оформленные для них родителями через «Госуслуги» с привязкой данных о возрасте.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности