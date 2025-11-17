Информация о взрывном устройстве, которое якобы было обнаружено рядом с пачкой купюр номиналом в пять тысяч рублей на одной из улиц Солнечногорска в Московской области, не соответствует действительности. Об этом написала в телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам, 14 ноября сотрудники дежурной части городского отдела МВД получили информацию о пачке наличных, которая лежала на дороге возле дома на улице Баранова.

Оперативно приехавшие на место полицейские установили, что речь идет о сувенирных купюрах. Никаких опасных предметов в непосредственной близости обнаружено не было, отметила Волк.

При этом в ходе обзора публикаций в сети были выявлены сообщения, авторы которых писали о наличии взрывного устройства рядом с пачкой. В связи с этим, Волк призвала сотрудников СМИ, а также блогеров, проверять данные из неофициальных источников перед публикацией, чтобы предотвратить распространение ложной информации, вводящей их аудиторию в заблуждение.

Вечером 11 ноября 10-летний мальчик в подмосковном Красногорске поднял с земли взрывное устройство с прикрепленной десятирублевой купюрой. В результате взрыва ребенку оторвало пальцы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Пострадавший был доставлен в детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля для операции, которая продлилась 6,5 часов.

Врачам удалось сохранить левую руку ребенка, однако кисть правой руки из-за разрывной травмы лишилась четырех пальцев. Городская администрация обратилась к местным жителям с призывом не прикасаться к предметам, «которые выглядят забытыми» и сообщать о подобных находках в правоохранительные органы.