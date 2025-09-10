Иван Корюков, сбежавший из СИЗО Екатеринбурга, может находиться на территории Курганской области. Об этом сообщило региональное МВД и опубликовало в телеграм-канале ориентировку на Корюкова.

В МВД отметили, что 24-летний мужчина может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с черными надписями. Также у сбежавшего имеется щетина.

Ведомство за информацию о Корюкове обещает вознаграждение.

О побеге из СИЗО в Екатеринбурге двух «опасных преступников» стало известно в начале сентября. Корюков и Александр Черепанов осуждены за покушение на теракт по предварительному сговору или организованной группой (ч. 1 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) ориентировки разосланы по отделам полиции. По версии следствия, они планировали поджечь военкомат.

В ночь на 8 сентября был задержан Черепанов, сопротивления он не оказал. Во ФСИН тогда призвали владельцев приусадебных участков и дач в Свердловской области быть внимательными. По данным службы, второй беглец может скрываться на территории садоводческих товариществ и в прилегающих лесных массивах.