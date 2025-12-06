В Новосибирске задержали восемь подростков, подозреваемых в поджогах объектов связи и железной дороги. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По информации ведомства, один из подростков получал задания через мессенджер от неизвестного куратора и координировал действия остальных. В ночь на 1 декабря в Первомайском районе молодые люди подожгли термошкаф, что вывело из строя оборудование базовой станции сотовой связи.

Ночью 2 декабря подозреваемые пытались поджечь релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающей безопасность движения поездов. По информации МВД, инцидент не повлиял на работу транспорта.

Правоохранители также выяснили, что задержанные подростки готовили новый поджог объектов связи и локомотива на одной из железнодорожных станций. Во время обысков были изъяты вещдоки и обнаружен тайник, где хранилась зажигательная смесь, сообщили в транспортной полиции.

СУ СК России по Новосибирской области возбудило в отношении восьми подозреваемых уголовные дела о приготовлении к диверсии, диверсии и содействии диверсионной деятельности (статьи 30, 281 и 281.1 УК РФ).

В ноябре жителя Омской области приговорили к 8,5 годам лишения свободы за посты, которые он публиковал еще до совершеннолетия. Речь идет о комментарии в интернете, содержащим призыв к террористической деятельности и ее оправдание, который он написал, будучи еще несовершеннолетним и находясь за границей. Помимо этого, согласно материалам дела, он неоднократно переводил деньги на счета организаций, финансирующих ВСУ.

11 ноября Госдума приняла закон об ужесточении наказания за диверсии. Теперь за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность могут посадить на срок от 10 до 20 лет и оштрафовать на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей. Также предусмотрено пожизненное заключение. При этом возраст уголовной ответственности за диверсии был снижен до 14 лет.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе заседания подчеркнула, что с момента начала специальной военной операции в России совершили 970 диверсий. Причем, в эту деятельность, по ее словам, вовлекают 15% несовершеннолетних. Инструкторами диверсионных формирований она назвала представителей стран НАТО.