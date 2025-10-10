Алкоголь и наркотики не найдены в организме мужчины, который в Уфе выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа, ему назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Башкортостану Евгений Каневский

«Уфимцу, выбросившему из окна 4 этажа свою дочь предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметил Каневский.

По его словам, во время допроса мужчина на контакт не пошел, какие-либо показания не дал. Ему назначена судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержанный со вчерашнего дня не ответил ни на один вопрос следователя и судьи.

«Он мычит, делает странные телодвижения, стучит ногами, гримасничает, показывает неприличные жесты. Он свое мнение никак не выразил, никто не знает, согласен он [с позицией обвинения] или нет. Его направили в СИЗО и направят на психиатрическую экспертизу», — сказала собеседница агентства.

Утром 9 октября мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил что мужчина сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа дома в Орджоникидзевском районе. Он уточнил, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а врачи окажут всю необходимую помощь.

Позже башкирская прокуратура опубликовала видео с места ЧП. На кадрах видно, что несколько комнат в квартире разгромлено, по полу разбросаны вещи. Мужчина также скинул с балкона детские игрушки, бытовые предметы и одежду.

Соседи подозреваемого рассказали, что он якобы страдал от алкогольной зависимости. По их словам, мать пострадавшей девочки пока не знает о трагедии, она уехала со вторым ребенком в другой город, чтобы пройти лечение в санатории. Соседка также утверждает, что семья была неблагополучной. Однако ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона пишет, что супруги и дочь не состояли на учете в органах опеки. Отец, по данным городских структур, также не был на психиатрическом учете.